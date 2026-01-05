O Tablet Türkiye'de Satışta!

Huawei, tablet pazarındaki başarılı serisini yenileyerek Huawei MatePad 11.5 S Türkiye modelini teknoloji severlerin beğenisine sundu. Önceki neslin satış rekorları kırmasının ardından geliştirilen bu yeni model, özellikle göz sağlığını düşünen ekran teknolojisi ve cazip lansman kampanyalarıyla dikkatleri üzerine çekiyor.Yeni MatePad 11.5 S'in en iddialı olduğu konu, şüphesiz ekranı. Cihaz, PaperMatte adı verilen yeni nesil bir ekran teknolojisi kullanıyor. Bu teknoloji, özellikle aydınlık ortamlarda veya dış mekanlarda tablet kullanımını zorlaştıran ekran parlaması sorununa kökten bir çözüm getiriyor. Huawei'ye göre PaperMatte ekran, ışık yansımasını ve parlamayı %99 oranında azaltarak kağıt hissi veren bir kullanım deneyimi sağlıyor. Üstelik bunu yaparken görüntü netliğinden ödün vermiyor.11,5 inç boyutundaki bu ekran, 2.8K çözünürlük ve 144 Hz adaptif yenileme hızı gibi üst düzey özelliklere sahip. Bu sayede hem profesyonel işler hem de eğitim amaçlı kullanımlar için akıcı ve keskin bir görüntü kalitesi vadediyor.Huawei, bu yeni modeli geliştirirken kullanıcı geri bildirimlerini dikkate aldığını belirtiyor. Bir önceki serinin satış hedeflerini %137 gibi önemli bir oranda aşması, markanın bu segmente daha fazla yatırım yapmasında belirleyici bir rol oynamış görünüyor.Huawei, MatePad 11.5 S modelini Türkiye'ye oldukça cömert bir kampanya ile getiriyor. Lansman dönemine özel olarak sunulan fırsatlar, tableti almayı düşünenler için önemli avantajlar içeriyor. İşte kampanyanın öne çıkan detayları:Hediye Paketi: Tablet ile birlikte klavye, kalem ve mouse içeren 9497 TL değerinde bir aksesuar paketi hediye ediliyor.Lansman İndirimi: Lansman sürecinde 1900 TL'lik özel bir indirim uygulanıyor.Ekstra Hediye: Belirtilen tarihler arasında kampanyaya katılan ve daha sonra ürünü inceleyip yorum yapan kullanıcılara Watch Fit 2 akıllı saat hediye ediliyor.