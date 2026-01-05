AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek çarpıcı açıklamalarda bulundu...

AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, Beyaz Tv'de yayınlanan Sürmanşet programında, açıklamalarda bulundu.AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek'in konuşmalarından satır başları:MANSUR YAVAŞ, ANKARA'YI SUSUZLUĞA MAHKUM ETTİ!'Bir damla su olmasa da ben Ankara'da yaşamak isterim her zaman. Ama şunu açık olarak söyleyeyim; hakikaten susuz ve sıkıntılı günler geçiriyoruz. Ankara'da susuzluk yokmuş. Sayın Mansur Yavaş dedi ki '200 günlük suyumuz var ama çeşmelerden su akmıyor.' Bunun neden olduğunu bilemiyoruz tabii.''En büyük ihtiyaçlardan biri su.Yani suyla yıkanıyorsunuz. Düşünsenize çok affedersiniz. tuvalete gidiyorsunuz ama daha sonra temizlik ihtiyacınızı karşılayamıyorsunuz. Neden? Mansur Yavaş'ın beceriksizliği dolayısıyla. Yani yapacak bir şey yok. Ankara şu anda buna mahkum olmuş durumda. Bana annem anlatırdı. Derdi ki 1980'li yıllar için, ben 83 doğumluyum. 80'li yıllarda küvetlere su doldurup daha sonra oradan yıkanmak için ya da işte tuvalet ihtiyacı veya başka ihtiyaçlar için su kullanılırmış. Maalesef 80'li yıllara geri döndük. Yani Ankara, bırakın 90'li yılları, 80'li yıllarına artık geri dönerek, hakikaten susuz, kuraklık çeken ve daha doğrusu artık Ankara'da şu anda su olmasına rağmen gönderemediklerini söylüyorlar.'AK PARTİ ÜYE SAYISINDA ZİRVEDE YER ALDI'AK Parti üyesi sayısını 664 bin arttırdı. Cumhuriyet Halk Partisi 19 bin arttırdı. Ve şu anda AK Parti'nin 11 buçuk milyon üyesi var, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 1.9 milyon üyesi var. AK Parti teşkilatları hakikaten son derece çalışkan, son derece bu konuya emek veren teşkilatlar. Ve bütün teşkilat mensubu kardeşlerime, mahalle temsilcilerinden, ilçe başkanlarından, il başkanlarından, herkesi tebrik ediyorum. Ama özellikle bir teşekkürü de burada etmeden geçemeyeceğim. Teşkilatlardan sorumlu genel başkan yardımcısı Sayın Ahmet Büyükgümüş, hakikaten bu noktada bu işe çok önemli veriyor. Üye olmasını çünkü üyelelerimizle aramızdaki kurduğumuz bağ bir farklı oluyor. Bu noktadaki çalışmaları hakikaten çok iyi götürdü. Bu dakikaya kadar, inanıyorum bundan sonra da çok iyi yapacak bunu. O yüzden başta Sayın Ahmet Büyükgümüş olmak üzere tüm teşkilatımızın mesuplarına üye yapan herkese, üye olan herkese sonsuz teşekkürler.''Mesela Özgür Özel diyor ki 'Kadınlar size artık oy vermeyecek.' Bizim sadece kadın kollarımızdaki mevcut üye sayımız, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bütün üye sayısından daha fazla. Yani zaten şu anda Türkiye'nin en büyük kadın sivil toplum örgütü kim deseniz? Ben, size yine AK Parti'yi söylerim. Gençlik kollarımız yine öyle, ana kadememiz yine öyle. O yüzden AK Parti'nin bu noktada hakikaten başarısı olağanüstü, hakikaten tüm teşkilat mensuplarımıza, başta Sayın Ahmet Büyükgümüş olmak üzere, herkese sonsuz şükranlarımı sunuyorum.'ÖZGÜR ÖZEL'DEN CUMHURBAŞKANINA HADSİZ SÖZLER'Bir tane Yunan akademisyen çok terbiyesiz bir resim yayınladı. Sayın cumhurbaşkanımızın tutuklanmış halde bir resmini. Ve bununla alakalı bugün Türkiye'de, gerek muhalefetten, gerek iktidar cephesinden, herkes bu konuya tepkisini gösterdi. Mesela Uğur Dündar'ın bu konudaki bir tweetini gördüm. Hakikaten bu konudaki sağduyulu davranışından dolayı da bir teşekkür etmek isterim. Çünkü şundan ötürü... Hakikaten Türkiye Cumhuriyeti'nin cumhurbaşkanına yapılacak olan saldırıda aslında bir ülke olarak hep birlikte bir aradayız, resminin verilmesi hakikaten çok önemliydi. Ama şimdi Özgür Özel hala burada provokatörlük yapmaya, toplumu germeye, bu gerilimlerden bir kazanç elde etmeye çalışıyor. Farkında mısınız, Ekrem İmamoğlu bu yolsuzluk, hırsızlık olaylarıyla alakalı olarak şu anda cezavine girdi. Cezaevine girdiği süreçten bu sürece kadar toplumdaki gerilimi, neredeyse kendi idealleri için bütün bu işleri yaptı. Yüzde 75 gerilimi düştü. Niye? Çünkü kendi yaptıkları yolsuzlukları, hırsızlıkları veya buna benzer işleri bastırmak için, toplumu sürekli olarak geriyorlardı. Ben, Sayın Özgür Özel'in bunu neden yaptığını anlamış durumda değilim. Acaba yeni bir yolsuzluk bilgisi, yeni bir vurgun olayları var da bunların üstünü kapatmak için yine bir ortamı germe yöntemine mi gidiyorlar, bunu bilemiyorum.'