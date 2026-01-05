Kira Zam Oranı Netleşti!

Ocak ayının başlamasıyla birlikte kira sözleşmelerini yenileyecek kiracılar ve ev sahipleri, kira artış oranını araştırmaya başladı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte netleşti. Peki, ocak ayında kiralara ne kadar zam gelecek? İşte örnek hesaplama…Kira artışlarında uygulanan yüzde 25'lik tavan sınırın sona ermesiyle birlikte, zam oranları yeniden TÜFE'nin 12 aylık ortalamasına göre hesaplanıyor.Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %30,89 arttı, aylık %0,89 arttıTÜFE'deki (2003=100) değişim 2025 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %0,89 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %30,89 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %30,89 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %34,88 artış olarak gerçekleşti.Bu doğrultuda aralık ayı kira artış oranı, TÜİK'in açıklayacağı aralık ayı enflasyon rakamlarına göre belirleniyor. Açıklanacak 12 aylık ortalama, ev ve iş yeri sahiplerinin uygulayabileceği yasal en yüksek zam oranı olacak.Geçtiğimiz ay, yani aralık döneminde yenilenen kira sözleşmeleri için belirlenen zam oranı TÜFE'nin 12 aylık ortalamasına göre yüzde 35,91'di.Türk Borçlar Kanunu'na göre, konut ve çatılı işyeri kiralarında yenilenen sözleşmelerde uygulanacak zam oranı, TÜİK'in açıkladığı TÜFE'nin 12 aylık ortalamasını geçemez. Bu oran, yasal tavan olarak kabul edilir. Ev sahibi ve kiracı, bu oranın altında bir artışta mutabık kalabilir; ancak belirlenen oranın üzerine çıkılması yasal olarak mümkün değildir.Ev sahipleri ve kiracılar, resmi oranın açıklanmasıyla birlikte kira artışını nasıl hesaplayacaklarını merak ediyor. Ocak ayına ait yüzde 34,88'lik oran baz alınarak yapılan örnek hesaplama şu şekilde:Mevcut Kira Bedeli: 30.000,00 TLKira Artışı Yapılacak Ay: Ocak 2026Girdiğiniz Artış Oranı: %34,88Kira Artış Tutarı: 10.464,00 TLAylık Yeni Kira Tutarı: 40.464,00 TLYıllık Yeni Kira Tutarı: 485.568,00 TLNot: Bu hesaplamalar, aralık ayında geçerli olan yüzde 34,88'lik TÜFE ortalamasına göre yapılmıştır. Yeni kira artış oranı, güncel TÜFE verileriyle birlikte yeniden hesaplanmalıdır.