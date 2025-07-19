YKS sonuçları açıklandı! ÖSYM duyurdu

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 21-22 Haziran 2025 tarihlerinde uygulanan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) sınav sonuçları açıklandı. Milyonlarca adayın merakla beklediği 2025 YKS sonuçları, ÖSYM'nin resmi sonuç sayfası olan sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden erişime açıldı. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak YKS sınav sonuçları 2025 belgelerine ulaşabiliyor. ÖSYM sonuç ekranında TYT, AYT ve YDT puan türlerine ait detaylı bilgiler yer alıyor. Sonuçların duyurulmasının ardından üniversite tercih süreci de belli oldu. 2025-YKS tercihleri, 30 Temmuz - 11 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek. İşte, YKS sonuçları 2025 görüntüleme ekranı ve tercih sürecine dair detaylar...YKS TYT,AYT ve YDT sonuçları, ÖSYM AİS üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifresi ile giriş yapılarak öğrenilecektir.ÖSYM Başkanı Ersoy, sınav sürecini geride bırakan adayların artık yeni bir aşamaya geçtiğini belirterek, üniversite tercihlerinin başladığını duyurdu. Gençlerin eğitim hayatlarını en iyi şekilde sürdüreceklerine ve ülkeye önemli katkılar sağlayacaklarına inandığını vurgulayan Ersoy, şu açıklamada bulundu:'2025-YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte tercih süreci resmen başlıyor. Adaylarımız, 30 Temmuz-11 Ağustos tarihleri arasında tercihlerini yapabilecek. Bu süreçte gençlerimizin, kendi ilgi alanlarını ve yeteneklerini göz önünde bulundurarak tercih yapmalarını öneriyorum. Tercih edecekleri bölümleri iyi araştırmaları, ÖSYM tarafından yayımlanacak tercih kılavuzunu dikkatlice incelemeleri ve gerekiyorsa uzman görüşü almaları büyük önem taşıyor. Şimdiden tüm adaylarımıza doğru tercihler yapmalarını ve gönüllerindeki bölümlere yerleşmelerini diliyorum.'2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre Türkiye genelinde dereceye giren isimler açıklandı. Temel Yeterlilik Testi (TYT) birincisi, Gaziantep Nizip Fen Lisesi öğrencisi Ahmet Eren Özyurtseven oldu. Başarısını yalnızca TYT ile sınırlı bırakmayan Özyurtseven, Alan Yeterlilik Testleri (AYT) Sayısal puan türünde de Türkiye birinciliğini elde etti.AYT Sözel ve Eşit Ağırlık alanlarında ise birincilik, Bursa Özel Tan Fen Lisesi'nden Muhammed İsmail Kuşat'ın oldu. Her iki öğrenci de büyük başarılarıyla 2025 YKS'ye damga vurdu.Yabancı Dil Testi (YDT) oturumlarında ise 5 farklı dilde 5 öğrenci birinciliği göğüsledi. Alanlarına göre YDT birincileri ve okulları şöyle sıralandı:Almanca: Elif Yılmaz (İstanbul Erkek Lisesi / İstanbul)Arapça: Abdulvahab Burro (Tofaş Fen Lisesi / Bursa)Fransızca: Arda Eren Kartal (Galatasaray Üniversitesi Galatasaray Lisesi / İstanbul)İngilizce: Mehmet Sarak (Özel İzmir Bahçeşehir Koleji Ellinci Yıl Fen ve Teknoloji Lisesi / İzmir)Rusça: Ediz Doğan Karakoç (Haydarpaşa Lisesi / İstanbul)