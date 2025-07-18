Bazı iPhone modellerinin satışı yasaklanıyor! Nedeni ortaya çıktı

Apple, Çinli ekran üreticisi BOE'nin, Samsung Display'in OLED panellerine ait ticari sırlarını ihlal ettiği gerekçesiyle ABD pazarında iPhone satışlarının durma noktasına gelmesiyle karşı karşıya.GSMArena'nın haberine göre, ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu (ITC), geçtiğimiz günlerde verdiği bir ön kararla, Apple'ın BOE ekranları kullanan iPhone'ları ABD'ye ithal etmesini yasakladı.ITC tarafından verilen karar, iki önemli yasağı içeriyor: sınırlı ihracat yasağı ve durdurma emri. Sınırlı ihracat yasağı, Apple'ın BOE ekranı kullanan iPhone'ları ABD'ye ithal etmesini engelliyor. Buna ek olarak şirketin mevcut envanteri kullanması ve ileriye dönük üretim ya da satış faaliyetleri de yasaklanıyor.Öte yandan kararın etkisi hemen hissedilmeyecek. İthalat yasağı, kasım ayında alınması beklenen nihai karar sonrası yürürlüğe girecek. Ayrıca ABD Başkanı Trump'ın kararı veto etmesi için iki aylık bir süresi olacak. Ancak mevcut gelişmelere bakıldığında, BOE'nin ekranlarını kullanan iPhone'ların ABD'ye girişi şimdilik büyük bir belirsizlik içinde.Apple, iPhone üretiminde ekran tedarikini farklı üreticilerden sağlıyor. Samsung, LG ve BOE, teknoloji devinin en büyük ekran tedarikçilerinden. Ancak BOE, genellikle daha düşük özellikli iPhone'lar için tercih edilen bir tedarikçi. Örneğin uygun fiyatlı iPhone 16e modellerinde BOE ekranları önemli bir yer tutuyor.ABD'nin kararı Türkiye'yi etkilemediği için, BOE ekranlı iPhone'ların ülkemizdeki satışında ise herhangi bir sınırlama olmayacak.