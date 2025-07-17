Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...

Altın piyasasında en düşük 4 milyon 311 bin 100 lira, en yüksek 4 milyon 320 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, dün gün sonunda yüzde 0,4 azalışla 4 milyon 317 bin lira oldu.Serbest piyasada gram altın 4.317,37 TL'den, çeyrek altın ise 7.095,00 TL seviyesinden işlem görüyor.Gün içerisinde altın alım satımı yapacak kişiler "Altın fiyatları ne kadar?" diye araştırmaya başladı. Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.İşte 17 Temmuz 2025 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...Alış 4.316,98Satış 4.317,37Alış 6.989,00Satış 7.095,00Alış 13.979,00Satış 14.189,0017 TEMMUZ 2025 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?Alış 27.872,00Satış 28.249,00Alış 3.340,52 dolarSatış 3.340,87 dolar