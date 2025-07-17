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Beyaz Gazete
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Adana'da korkunç saldırı! Önce dövüldü sonra bıçaklandı

Adana’da sokakta yürüdüğü sırada bir grup tarafından saldırıya uğrayan Hakan A., önce dövüldü, ardından göğsünden bıçaklanarak ağır yaralandı.

Ekleme: 17.07.2025 - 09:09 Güncelleme: 17.07.2025 - 09:11 / Editör: Fehmi Öztürk
Adana'da korkunç saldırı! Önce dövüldü sonra bıçaklandıOlay, gece saatlerinde Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde meydana geldi. Hakan A., sokakta yürüdüğü sırada kimliği belirsiz kişiler tarafından saldırıya uğradı. Aldığı darbelerin ardından yığılan Hakan A., daha sonra göğsünden bıçaklandı.

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

Olayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar etti. Hakan A., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırdı. Tedaviye alınan Hakan A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis, olaya karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.