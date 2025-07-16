İmamoğlu'nu yok saydı! Kılıçdaroğlu'nun 'Silivri' ziyaretinde dikkat çeken detay

Türkiye, CHP'li belediyelerdeki yolsuzluk rezaletleri ile birlikte şaibeli kurultay davasındaki skandal iddiaları konuşuyor. Ekrem İmamoğlu/Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu cepheleri koltuk savaşı için birbirlerine zehir zemberek göndermelerde bulunurken, Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz günlerdeki Silivri ziyaretindeki 'İmamoğlu' detayı da dikkat çekti.Kemal Kılıçdaroğlu, yolsuzluk soruşturmasından tutuklu olan Ekrem İmamoğlu'nu es geçti. Daha önce İmamoğlu'nu Silivri'de ziyaret eden Kılıçdaroğlu'nun o ziyaretlerin içeriğiyle ilgili İmamoğlu'nun yaptığı yanlış bilgilendirmelerden rahatsız olduğu ve bu yüzden de İmamoğlu'nun üstünü çizdiği belirtiliyor. Zeydan Karalar ile Osman Kavala'yı ziyaret eden Kılıçdaroğlu İmamoğlu'nun ise yanına uğramadı.Öte yandan; Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ekrem İmamoğlu'nu yolsuzluk soruşturmasında aklanmadan cezaevinde ziyaret etmeme kararı aldığı sosyal medyada iddia edildi.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ile Baki Aydöner, Cemil Tugay, Erkan Aydın, Hüseyin Yaşar, Mehmet Kılınçarslan, Metin Güzelkaya, Nihat Yeşiltaş, Özgen Nama, Özgür Çelik, Rıza Akpolat ve Serhat Can Eş'e Siyasi Partiler Kanunu'nun 112. maddesinde yer alan 'oylamaya hile karıştırma' suçundan 1'er yıldan 3'er yıla kadar hapis cezası verilmesi isteniyor.