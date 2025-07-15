Bakan Yerlikaya'dan 15 Temmuz paylaşımı! “Milletimiz ülkemizin dört bir yanında o hainlere gereken cevabı verdi”

15 Temmuz 2016’da Türk Silahlı Kuvvetleri içerisine sızmış FETÖ mensubu bir grup askerin gerçekleştirdiği hain darbe girişiminin üzerinden tam 9 yıl geçti.Millet ise sokaklara dökülerek canı pahasına darbeye karşı durdu ve hainlere geçit vermedi.Aradan geçen dokuz yıla rağmen acılar hâlâ taze, hafızalar ise o uzun gecenin izlerini taşıyor.15 Temmuz 2016'da Gaziantep Valisi olarak görev yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından videolu bir paylaşımda bulundu."Tarih 15 Temmuz 2016…O karanlık gecede Gaziantep Valisi olarak görev yapıyordum. O Gaziantep ki; Milli Mücadele ruhunun öncüsü, meşalesi bir şehirdir. Zillet altında yaşamaktansa seve seve ölüme koşanların; Fransız işgalinde, “Haydi Antepliler namus günüdür’’ diyen Karayılan’ın yurdudur…Hamd olsun cesaretini, ferasetini ve gücünü ay yıldızlı bayrağımızdan, vatan aşkından, “İman dolu göğsü gibi serhaddinden’’ alan milletimizülkemizin dört bir yanında o hainlere gereken cevabı verdi!O gün bir kez daha gördük ki, aziz milletimiz şehadeti nimet, esareti zillet olarak görür.Dilimizde dualar, yüreğimizde öfke var. Bundan tam 9 yıl önce bedeli şehit kanlarıyla ödenmiş kutsal vatan toprağımızda alçak bir ihanet girişimi yaşandı. O zifiri gecede gökten bombalar yağdı, tanklar insanlarımızı ezdi. Masum insanların üzerlerine hedef gözetmeksizin ateş açıldı.Ancak Cumhurbaşkanımız Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ifade ettikleri gibi “ Son sözü top tüfek değil, iman belirleyecekti.” Öyle de oldu.15 Temmuz, aziz milletimize biçilen kefenin yırtıp atıldığı gündü15 Temmuz hür irademize, bağımsızlığımıza zincir vurulamayacağının mührüdürVatanımız uğruna feda-yı can eyleyen aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla yad ediyorum. Gazilerimize sağlık ve afiyet diliyorum."