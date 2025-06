Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek yaşam savaşı veriyor! Olay yerinde ilk inceleme: İhmal mi kaza mı?

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, önceki akşam Manisa'nın Yunusemre ilçesi Güzelyurt Mahallesi Metya-2 Villaları'ndaki evinde havuzda yaşanan bir sıkıntıdan dolayı makine dairesine gitti.SAĞLIK EKİPLERİ 8 DAKİKADA ADRESE GİTTİBurada elektrik çarpması sonucu ağır yaralanan ve kalbi duran Zeyrek, 8 dakika içinde olay yerine giden 112 ekiplerinin başladığı kalp masajı ile hayata döndürüldü.KALBİ 70 DAKİKALIK MASAJ SONRASI ÇALIŞTIRILDI70 dakika boyunca kalp masajı yapılan Zeyrek'in tedavisine Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde devam edildi. Yoğun bakımda tedavisi devam edilen Ferdi Zeyrek'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu açıklandı.HASTANEDEN İLK AÇIKLAMA: GENEL KURUMU KRİTİK!Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İsmet Topçu, Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in sağlık durumuyla ilgili son durumu paylaştı. Prof. Dr. Topçu, 'Yoğun bakım sürecinin başlangıcında, Ferdi Zeyrek'in kalp ve akciğer fonksiyonlarının desteklenmesi için EKG cihazına bağlandı. Bu amaçla Şehir Hastanesi'nden de bir cihaz temin edildi. EKG takibiyle iyi yanıt alındı. İdeal çıkış parametreleri açısından, hasta başında kateterizasyon yapılarak müdahale amaçlı replasman diyalizi uygulandı.Diyaliz ile hastanın bazı parametrelerinde iyileşme sağlandı. Bunlar olumlu gelişmelerdir. Tabii ki yoğun bakım süreci çok dinamik bir süreçtir; her an değişiklik olabilir. Hastanın genel durumu kritik olmakla birlikte, kurumumuzda yapılması gereken tüm işlemler büyük bir başarıyla uygulanmaktadır. Tedavi sürecinde sadece tek bir ekip değil; beyin cerrahları, nöroloji, anestezi, yoğun bakım, kardiyoloji ve kalp-damar cerrahlarından oluşan multidisipliner bir ekip birlikte çalışmaktadır. Şu anda net bir şey söylemek doğru olmaz. Durum kritik ve gelişmeler olabilir. Bu aşamaya gelinmiş olması bizler için sevindirici bir gelişmedir. Özellikle daha önce herhangi bir kardiyak rahatsızlığının olmaması ve hastanın genç olması, uygulanan canlandırma işlemlerine geç yanıt alınmasına rağmen olumlu etkide bulunmuştur.'OLAY YERİNDE İLK İNCELEME YAPILDI: YERLER ISLAK, EKİPMANLAR PASLI!Öte yandan Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in elektrik akımına kapıldığı evde ilk inceleme yapıldı. Elektrik Mühendisleri Odası Başkanı Mahir Ulutaş, ilk bulgulara göre elektrik tesisatında ve koruma elemanlarında paslanma gözlemlendiğini vurguladı.Ulutaş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 'Kaza ile ilgili savcılık teknik ön soruşturması için EMO üyesi deneyimli bir meslektaşımızın da dahil olduğu bir heyet görevlendirilmiş olup, detaylı rapor zaman içinde çıkacaktır. İlk bulgulara göre, elektrik tesisatında ve koruma ekipmanlarında paslanma gözlemlenmiş olup, elektrik odası tasarımında ıslak hacimler için uygun olmayan ciddi sorunlar görülmüştür. Yoğun nem sonucu motorda kaçak olduğu ve koruma ekipmanlarının görevini yapmadığı anlaşılmaktadır' ifadelerini kullandı.EŞİ VE KIZININ DA İFADESİ ALINACAKÖte yandan Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma titizlikle devam ediyor. Edinilen bilgiye göre olay yerine ilk ulaşan itfaiye ekiplerinden sağlık ekiplerine kadar komşuları da dahil olmak üzere 20'den fazla kişinin ifadesine başvuruldu. Yaşanan kazanın henüz çok yeni olması nedeniyle aile bireylerinden eşi Nurcan Zeyrek ve kızı Nehir Zeyrek'in henüz ifadelerinin alınmadığı öğrenilirken Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından çok geniş kapsamlı soruşturma yürütülüyor.HASTANEDEN YENİ AÇIKLAMA: CİDDİ BİR ORGAN HASARI VARYoğun bakımdaki tedavinin 34 saati geçtiğini kaydeden Manisa Celal Bayar Üniversitesi Başhekimi Prof. Dr. İsmet Topçu, 'Yaşanan olay sonrası 112 tarafından başkanımızın evinde yaklaşık 20 dakika süren bir canlandırma akabinde acil servise ulaştırılma, acil serviste de yaklaşık 50 dakika devam eden CPR sonrasında yanıt alınması üzerine hastamızı yoğun bakım almıştık. O saat itibariyle 34. saatte yoğun bakımda tamamladık. Bu süre içerisinde dün de bilgilendirme yapmıştık yine kalp, akciğere vücut dışında oksijen sağlamak, onu yeniden canlandırabilmek için tedavi desteği devam ediyordu. Yine böbrekler de aynı şekilde destekler devam ediyor. Şu an itibariyle tabii bu süreç dün de söylemiştim çok dinamik bir süreç. Her an değişebilir. Hani buradan iyi ya da kötü diye bir şey söylemek çok doğru olmayabilir. Şu an itibariyle elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz. Tabii bunun tek başına bir kişinin bir tedavi devam ettirebileceği bir süreç değil. Şu an kalp damar cerrahisi sonra nöroloji, anestezi, yoğun bakım olmak üzere tüm hekimler sürekli olarak hastanın başında 24 saat öğretim görevlilerimiz çalışıyor. Bunun dışında yine tabii bakanlığın da destekleriyle ülkemizde bu konularda çok değerli olan bilim adamlarına, bilim insanlarına ulaşıldı. Onlarla da bir grup kurularak yine yapılan tedavilerin etkinliği ya da tedavinin yönlendirilmesi devamı konusunda istişarelerde bulunuldu. Ferdi Başkanımıza en doğru tedavi yöntemini belirleyerek şu an tedavi devam ediyor. Tabii süreç zorlu bir süreç. Hasar büyük bir hasar. Tabii uzun bir süre hipoksi kalmış olması ciddi organ hasarına ve ciddi bir elektrik yanığı, elektrik kazası şeklinde karşımızda' dedi.'ÜLKEDEKİ TÜM UZMANLARLA İSTİŞARE HALİNDEYİZ'Ülkedeki tüm uzmanlarla istişare halinde olduklarını kaydeden Başhekim Topçu, 'Ama şu konuda tüm kamuoyu rahat olabilir. Hastamız için tüm ekip şu an 24 saat boyunca sürekli çalışıyor. Ve tüm Türkiye'den de uzmanlarla istişare halindeyiz. Onlarla da yönlendirme yapıyoruz. Bunun dışında bizim ulaşamadığımız zaman bize ulaşan yine bilim insanları, yoğun bakım uzmanları ya da kalp damar cerrahi uzmanları bize süreçle ilgili yardımcı oluyorlar. Onlarla ilgili yönlendirme oluyor. Tedavisi için en doğru adımları atmaya çalışıyoruz' şeklinde konuştu.'CİDDİ ELEKTRİK YANIĞI...'Elektrik yanığı hakkında da bilgi veren Başhekim Topçu, 'Hastanın ne kadar süre elektrik akımına kapıldığını bilmiyoruz. Ses gelince şalterin indirildiği ve en kısa sürede buradaki hasarın önlenmesinin çalışıldığını biliyoruz. Bu durum beni hasarın boyutu üzerinde etkileyebilir. Bu da yanığın büyüklüğünü gösterebilir ama bunda benim şu an onu tespit edebilmem ya da bu böyle bir şu kadar süre kaldıysa şu kadar hasar olmuştur gibi bir şey söylemek doğru değil. Öyle bir yaklaşım da yok zaten. Hasar oluştu. Oluşan hasarın klinik boyutu karşılığı ne? Bizim bu karşılığında neler yapabiliriz? Onun üzerine duruyoruz. Yoksa voltajın şu kadar kaldı. Onlarla ilgili voltajla ilgili bir şeyimiz yok. Bu durum bildiğiniz bir normal yanık gibi değil ama sonuçta iç organları etkileyen kalbi durdurabilen ya da akciğerde ya da böbrekte hasara yol açabilen bir travma söz konusu. Yani bir hasar, bir elektrik yanığı söz konusu. O anlamda söyledim. Durumu ile ilgili bekleyeceğiz. Net bir şey söylemem doğru olmaz. Bu yanlış olur. Yanlış bilgi vermiş oluruz size. Düne göre şu an durumu stabil diyebilirim. Buradan farklı manalar çıkmasın diye söylüyorum. Çünkü değişebilir, an ve an değişebilir. Şöyle bizler için hakikaten zor bir hasta. Çok da değerli de bir insan ama çok da zor bir hasta. Hekimlerimiz bu tedavi sürecine hakikaten çok özen gösteriyor ve şu an ekip sürekli 24 saat sürekli başında. Halen de başındalar. Devam ediyor' ifadelerini kullandı.