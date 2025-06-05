Bakan Uraloğlu rakamlarla duyurdu! Rekor kırıldı...'

Türkiye, çevreci ulaşımda önemli bir eşiği geride bırakıyor.Elektrikli araçlara olan ilgi her geçen ay artarken, bu araçların yaygınlaşmasıyla birlikte altyapı yatırımları da hız kazanıyor.Şarj istasyonları ve soket sayısındaki ciddi artış, Türkiye'nin bu alandaki kararlılığını ortaya koyuyor.BAKANDAN ÖNCEMLİ AÇIKLAMAUlaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yazılı açıklama ile elektrikli araç kullanımının Türkiye'de hızla yaygınlaştığını, bu gelişmeye paralel olarak şarj altyapısının da önemli ölçüde güçlendirildiğini belirtti.'BAKANLIK OLARAK DESTEK VERİYORUZ'Hem araç üretiminde hem de satışlarında görülen artışın, enerji ve ulaşım alanında yeni bir döneme işaret ettiğini aktaran Bakan Uraloğlu, bu dönüşümün çevresel etkilerine dikkat çekerek, 'Elektrikli araçlar karbon salınımını azaltıyor, enerji verimliliğini artırıyor. Dolayısıyla hem bireysel ulaşımda hem de çevresel sürdürülebilirlikte çok önemli bir adım atılmış durumda. Bakanlık olarak çevre dostu bu dönüşüme biz de destek veriyoruz' dedi.'ARAÇ SAYISI 231 BİN 474'E ULAŞTI'Uraloğlu, 2024 yılı Nisan ayında Türkiye genelinde trafiğe kayıtlı elektrikli araç sayısının 106 bin 736 olduğunu belirterek, '2025 Nisan ayında ise kayıtlı araç sayısı 231 bin 474'e ulaştı. Bu rakamlar gösteriyor ki Türkiye pazarı artık elektrikli araçları güçlü şekilde benimsiyor. Aylık elektrikli araç satışının toplam satıştaki payı ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,9'dan yüzde 15,4'e çıktı' ifadelerini kullandı.İSTASYON SAYISI 11 BİN 500'E ÇIKTIElektrikli araçların artışıyla birlikte şarj istasyonu ve soketi ihtiyacının arttığını da aktaran Bakan Uraloğlu, '2025 Nisan sonu itibariyle ülkemizde 11 bin 500 şarj istasyonu bulunuyor. 2024 Nisan ayında 17 bin 920 olan şarj soketi sayısı, 2025 yılı Nisan ayında 29 bin 496'ya ulaştı. AC şarj noktası 17 bin 231'e, DC şarj noktası sayısı ise 12 bin 265'e ulaştı' açıklamasında bulundu.