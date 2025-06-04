Trump İstanbul görüşmelerini değerlendirdi: İlerlemeyi olumlu görüyoruz

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, düzenlediği basın toplantısında İstanbul'daki Rusya-Ukrayna görüşmelerini değerlendirdi. Leavitt, Rusya ile Ukrayna heyetleri arasında önceki gün İstanbul'da yapılan görüşmeleri takip ettiklerini aktardı.Leavitt, 'Trump ile bu konu hakkında konuştum. İstanbul'daki ilerlemeyi olumlu görüyor. Her iki lideri de oturup birbirleriyle doğrudan konuşmaya çağırmıştı, onlar da bunu yaptılar' dedi.Leavitt, Trump'ın savaşın sona ermesini çok istediğini fakat bu konuda oldukça realist olduğunu söyleyerek, 'ABD Başkanı bu savaşın artık uzamasını istemiyor, çatışmaların durmasını ve bu sorunun müzakere masasında çözülmesini istiyor' diye konuştu.Öte yandan Leavitt, Trump'ın, Ukrayna'nın Rusya'ya yönelik çok sayıda insansız hava aracı (İHA) ile düzenlediği saldırıdan önceden haberinin olmadığını da bildirdi.