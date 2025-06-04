İzmir'deki grev sona erdi: Belediye ile DİSK anlaşma sağladı
İzmir Büyükşehir Belediyesi ile DİSK arasında anlaşma sağlanırken 7 gündür süren grev sona erdi.
İzmir'de Büyükşehir Belediyesine bağlı İZELMAN, İZENERJİ ve EGEŞEHİR şirketlerinde çalışan yaklaşık 23 bin işçinin toplu iş sözleşmesindeki anlaşmazlık nedeniyle başlattığı grevin 7. gününde uzlaşma sağlandı.
İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Genel-İş arasında yaklaşık 23 bin işçiyi kapsayan toplu iş görüşmelerinden sonuç çıkmayınca sendika, 28 Mayıs gecesi grev başlatmıştı.