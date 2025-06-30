Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine'yi topluyor! Memur ve emekli maaş zamları gündemde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün yapılacak olan kabine toplantısında, 'Terörsüz Türkiye' çalışmaları başta olmak üzere, İsrail saldırganlığı, ekonomi ve dış politika alanında birçok konunun yer alması bekleniyor. Memur ve emekli maaşlarına yapılacak zammın görüşülmesi de öngörülüyor.

Kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanıyor. 'Terörsüz Türkiye', memur - emekli maaş zamları, İsrail terörü ve dış politika alanındaki konular masaya yatırılacak.Terörsüz Türkiye hedefi kapsamında sürece ilişkin değerlendirmeler ve atılacak adımların gündeme gelmesi bekleniyor. Terör örgütünün silah bırakma sürecine ilişkin olarak sürecin yaz aylarında gerçekleşmesine ilişkin beklentiler ve süreç masaya getirilecek.İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının da konuşulacağı kabine toplantısında, İsrail'in durmadan saldırılarına devam etmesi ve bölgesel olarak oluşturduğu huzursuzlukların gündemde yerini alacak.Ekonomi alanında atılan ve atılacak adımlara ilişkinde gündemlerin masada olması beklenen kabine toplantısında, enflasyonla mücadele, yeni teşvik ve destek paketlerine ilişkin değerlendirmelerin yapılması ve ayrıca süren Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinin gündeme gelmesi bekleniyor. Buna ek olarak memur ve emekli maaşlarına yapılacak zammın görüşülmesi de öngörülüyor.Kabine toplantısında, yeni Anayasaya ilişkin süren çalışmalar ve sürecin detaylarının konuşulması bekleniyor. Geçtiğimiz ay kurulan yeni Anayasa Komisyonu çalışmalarını bir süredir sürdürüyor.