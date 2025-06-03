Koray Avcı gazetecilerin sorularını yanıtladı! 'Tulum ve Kemençe çalmayı...'

Şarkıcı Koray Avcı, önceki akşam Maslak'ta bulunan Yeni Gazino'da sahne aldı. Sahne öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Avcı, yaz aylarında gerçekleştireceği konser maratonundan bahsetti.“Yaz konserleri hızlı bir şekilde başladı. Ege, Akdeniz, festivaller, belediye konserleri, Karadeniz konserleri. Karadeniz konserleri için geçen hafta tulum ve kemençe çalmaya başladım. Bana hızlandırılmış Karadeniz yüklemesi yapıldı,” dedi.Uzun süredir hayatında kimse olmayan şarkıcı, aşk hayatıyla ilgili sorular karşısında ise, “Efendim. 3-2-1 müzik. Geliyorum,” esprisini yaptı. Aşk sorularını yanıtsız bırakan Avcı, ardından sahneye geçerek unutulmaz bir geceye imza attı.