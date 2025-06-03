Hesabı olan yaşadı: Kurban alışverişine 1300 TL indirim yapılacak

Bankaların sunduğu indirim ve taksit kampanyaları adeta nefes aldırıyor.Özellikle kredi kartları, hem alışveriş kolaylığı hem de kampanya avantajlarıyla öne çıkarken, bankalar da bu talebe kayıtsız kalmıyor.Kurban Bayramı öncesi vatandaşların bütçesine katkı sunmak isteyen İş Bankası, bayram alışverişini kolaylaştıracak yeni bir kampanya duyurdu.Gıda harcamalarının önemli adreslerinden biri olan CarrefourSA'da geçerli kampanya kapsamında İş Bankası müşterileri, 1.300 TL'ye varan indirimden ve ek taksit imkanlarından yararlanabilecek.1.300 TL İNDİRİM VE TAKSİT FIRSATIBanka, 2 Mayıs – 5 Haziran 2025 tarihleri arasında geçerli kampanyayla Maximum Kart sahiplerine CarrefourSA mağazaları, online market uygulaması ve Carrefoursa.com üzerinden yapılacak kurban alışverişlerinde 1.300 TL'ye varan indirim fırsatı sunuyor.Sadece indirimle sınırlı kalmayan kampanyada, alışverişlerde peşin fiyatına 4 taksit imkanı da sağlanarak vatandaşların bayram öncesi harcamalarında ek rahatlık hedefleniyor.Müşterilerin kampanyaya katılımlarını alışverişten önce gerçekleştirmeleri gerekiyor. Katılım sağlanmadığı takdirde indirim geçerli olmayacak.Kampanyaya katılmak isteyenler, İşCep uygulamasında yer alan “Kampanyalar” bölümünden ilgili kampanyaya girerek “KATIL” butonuna tıklayarak işlemlerini ücretsiz şekilde tamamlayabiliyor.