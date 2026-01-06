Meteoroloji Uyardı! Kuvvetli Rüzgar...

Önemli bir değişiklik beklenmiyor. Güneydoğu Anadolu'da mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.Genellikle güney, yurdun güneydoğu kesimlerinde kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Trakya ile Kıyı Ege'de güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.Kuvvetli rüzgar uyarısı: Rüzgarın, Trakya ile Kıyı Ege'de güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.Buzlanma ve don olayı uyarısı: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.Çığ tehlikesi: Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimleri ile Bursa çevreleri, Balıkesir'in kuzey ve batı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Trakya'da güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.BURSA °C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurluÇANAKKALE °C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıİSTANBUL °C, 14°CParçalı ve çok bulutluKIRKLARELİ °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kıyı kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR °C, 12°CParçalı ve çok bulutluDENİZLİ °C, 18°CParçalı ve çok bulutluİZMİR °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlıMUĞLA °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.ADANA °C, 18°CParçalı ve az bulutluANTALYA °C, 19°CParçalı ve az bulutluHATAY °C, 13°CParçalı ve az bulutluISPARTA °C, 12°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.ANKARA °C, 11°CParçalı ve az bulutluESKİŞEHİR °C, 9°CParçalı ve az bulutluKAYSERİ °C, 6°CParçalı ve az bulutluKONYA °C, 13°CParçalı ve az bulutluBATI KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Bolu, Karabük ve Kastamonu'nun güney kesimlerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.BOLU °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde güney kesimleri yağmurluDÜZCE °C, 19°CParçalı ve çok bulutluSİNOP °C, 14°CParçalı ve çok bulutluZONGULDAK °C, 19°CParçalı ve çok bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.AMASYA °C, 9°CParçalı ve az bulutluRİZE °C, 16°CParçalı ve az bulutluSAMSUN °C, 18°CParçalı ve az bulutluTRABZON °C, 16°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.ERZURUM °C, -2°CParçalı ve az bulutluKARS °C, -5°CParçalı ve az bulutluMALATYA °C, -3°CParçalı ve az bulutluVAN °C, 4°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.BATMAN °C, 0°CParçalı ve az bulutluDİYARBAKIR °C, -2°CParçalı ve az bulutluGAZİANTEP °C, 8°CParçalı ve az bulutluMARDİN °C, 12°CParçalı ve az bulutlu