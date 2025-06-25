Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump zirvesi geniş yankı uyandırdı! ‘Yeni sayfa’ görüşmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Hollanda'da temaslarda bulundu. Başkan Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede yatırım ve enerji, İsrail-İran ateşkesi, Gazze'deki insani kriz ve Rusya-Ukrayna savaşı olmak üzere dört kritik başlık ele alındı.Dünya medyasının da gözü kulağı Başkan Erdoğan-Trump görüşmesindeydi. İşte uluslararası basında öne çıkan manşetler.Fransa merkezli Le Monde gazetesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail ile İran arasında varılan ateşkesten duyduğu memnuniyeti dile getirdiğini ve Trump'ın bu süreçteki rolünü 'takdirle' karşıladığını belirtti.Le Monde ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya-Ukrayna savaşı konusunda da ABD ile 'yakın iş birliği' çağrısı yaptığını vurguladı.Yunanistan merkezli Real gazetesinin haberinde, Başkan Erdoğan ve Trump'ın, NATO'nun caydırıcılığını artırma yönünde mutabık kaldığı, aynı zamanda Gazze'deki insani dramın sona erdirilmesi ve Ukrayna'daki savaşın barışçıl yollarla çözülmesi için yakın diyalog vurgusu yaptığı ifade edildi. Türkiye'nin savunma ve enerji yatırımları yoluyla ABD ile ticaret hacmini genişletme hedefi de öne çıkarıldı.Bir diğer Yunanistan merkezli Topontiki gazetesinin haberinde, Ankara ve Washington arasında sadece Orta Doğu'da değil, Ukrayna ve Rusya meselesinde de yakın iş birliği geliştirilebileceğinin altı çizildi.Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Gulf News'un haberinde, Başkan Erdoğan'ın İran ve İsrail arasındaki ateşkesin kalıcı hale gelmesi temennisinde bulunduğunu ve ABD Başkanı Trump'a bu süreçteki diplomatik girişimleri için teşekkür ettiğini aktardı.Haberde ayrıca, Erdoğan'ın Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesi için diplomatik çabaların güçlendirilmesi gerektiğini vurguladığı belirtildi.Suudi Arabistan merkezli Arab News'un haberinde, Başkan Erdoğan'ın Gazze'deki insani krizin bir an önce sona ermesi gerektiğini belirttiği ve özellikle savunma sanayii alanında yapılacak ortak projelerin, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri daha da ileriye taşıyabileceği ifade edildi. Başkan Erdoğan'ın ABD ile birlikte çalışarak bölgesel krizlere çözüm üretme arzusu öne çıkarıldı.Hindistan merkezli India Today, Başkan Erdoğan'ın NATO Zirvesi kapsamındaki görüşmede, Trump'ın İsrail-İran ateşkesindeki rolüne olumlu yaklaşım sergilediğini ve bu krizin çözüme ulaşmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdiğini yazdı.Gazete ayrıca, Başkan Erdoğan'ın Gazze'deki insani krizi çözme ve Ukrayna'daki savaş ile ilgili olarak ABD ile daha güçlü iş birliği mesajı verdiğini, bu görüşmenin Türkiye'nin uluslararası diplomaside daha aktif bir rol üstlenme çabasının bir yansıması olduğunu vurguladı.Kanada merkezli Financial Post, 'Başkan Erdoğan, NATO Zirvesi'nde Trump ile görüştü: Türkiye-ABD ilişkilerinde yeni sayfa' başlığı atarken, 'Görüşmenin amacı, iki ülke arasındaki gergin ilişkilerde yeni bir sayfa açmaktı' ifadelerini kullandı.