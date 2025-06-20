Osman Gökçek'ten ABB'nin 'fahiş su zammı'na tepki! Mahkemeye başvurdu

AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Meclisi'nin 14 Haziran'da aldığı su zammı kararına karşı hukuki adım attı. Gökçek, vatandaşların ağır bir fatura yükü altına sokulduğunu belirterek, kararın iptali ve yürütmenin durdurulması talebiyle Ankara İdare Mahkemesi'nde dava açtı.Mahkemeye sunduğu dilekçenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Gökçek, ABB yönetiminin su tarifelerine keyfi ve fahiş zamlar yaptığını vurguladı. 13 Aralık 2024 tarihinde alınan kararla, ASKİ su fiyatlarına %35 oranında zam yapılmış, bu artış 1 Ocak itibarıyla yürürlüğe girmişti.Geçmişte AK Parti'nin çoğunlukta olduğu dönemlerde bu tür zam taleplerine geçit verilmediğini hatırlatan Gökçek, Mansur Yavaş yönetiminin su maliyet hesaplarını manipüle ettiğini öne sürdü. Daha önce mahkemenin bir metreküp suyun maliyetini 9,59 TL olarak belirlediğini ifade eden Gökçek, güncel maliyetin ÜFE'ye göre 21,89 TL'ye çıktığını, ancak ABB'nin vatandaşa suyu çok daha yüksek fiyattan sattığını belirtti.Gökçek, 'Bugün 0-15 metreküpte 41,37 lira, 16-30 metreküpte %277, 30 metreküp üzerinde ise %466 daha pahalı yansıtılıyor' diyerek tepkisini ortaya koydu.İşletme aboneliklerinde de benzer şekilde yüksek oranlı zamlar yapıldığını belirten Gökçek, Vatandaşların bu yükümlülüğü kabul etmediğini ve yasal yollarla haklarını arayacaklarını ifade etti. Gökçek, 'Bu paralar yine konserlerde mi çarçur edecekler?' diyerek, kararın iptali için yasal yollara başvurmakta kararlı olduklarını vurguladı.