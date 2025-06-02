Meteoroloji çok sayıda il için uyardı: Gök gürültülü sağanak bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 2 Haziran Pazartesi günü hava durumu raporu yayımlandı. Rapora göre, Antalya, Hatay, Isparta, Afyonkarahisar, Ankara, Çankırı, Eskişehir, Konya, Bolu, Düzce, Kastamonu, Zonguldak, Amasya, Rize, Trabzon, Erzurum, Kars ve Malatya'da sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.Hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında, diğer yerlerde normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.Genellikle kuzeyli, yurdun güneydoğu ve doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında ve yurdun güneydoğu kesimlerinde yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.Rüzgarın, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.MarmaraParçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.EgeParçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AkdenizParçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'in yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.İç AnadoluParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Batı KaradenizParçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin bu akşam ve yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Orta ve Doğu KaradenizParçalı ve çok bulutlu, bölgenin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Doğu AnadoluParçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey ve batı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin doğusunda güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.Güneydoğu AnadoluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.