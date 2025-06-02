FETÖ’nün Hava Kuvvetleri yapılanmasında 8 tutuklama

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmalar kapsamında FETÖ ve DEAŞ'a Ankara merkezli 7 ilde operasyon düzenlendi. FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Hava Kuvvetleri Komutanlığı içerisinde yuvalanan ve 'mahrem hizmetler' yapılanmasında iltisakı ve irtibatı bulunan önceden ilişikleri kesilmiş 2 albay, 3 binbaşı, 2 yüzbaşı, 3 üsteğmen, 1 astsubay ve 1 uzman çavuş olmak üzere toplam 12 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerin, Ankara'da çeşitli semtlerde bulunan büfe, bakkal, market gibi umuma açık işyerlerinde bulunan kontörlü sabit hatları kullanarak sivil imamlarla iletişim sağladıkları ve haberleştikleri belirlendi. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesine getirildi. Cumhuriyet Savcısına ifade veren şüphelilerden 8'i sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.DEAŞ'IN HABERLEŞME YÖNTEMİ DEŞİFRE EDİLDİDEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında ele geçirilen dijital materyallerin incelenmesi sonucu örgütsel mesajlaşma uygulaması deşifre edildi. Örgütsel haberleşme uygulaması üzerinden haberleştikleri ve örgüt mensubu olduklarına tespit edilen 6 şüpheliye operasyon düzenlendi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından devam ettiği öğrenildi.