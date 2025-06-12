Dünyanın vicdanı ablukayı delecek! Dört kıtadan Gazze’ye akın

Katil İsrail'in Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü soykırıma ve bölgeye haftalardır uygulanan ablukaya karşı bu kez karadan başlatılan vicdan yürüyüşü adım adım büyüyerek yolculuğuna devam ediyor.İsrail'in Madleen gemisine saldırmasının ardından dünyanın dört bir yanından aktivist bu kez karadan ilerliyor.Gazze'deki ablukayı kırmak için yola çıkan Mağrib Direniş Konvoyu Trablus'un doğusundaki Tacura kentine ulaştı.Konvoy Libya'da ulaştığı her kentte coşkuyla karşılanıyor. Tacura kentinde de konvoyu kalabalık bir grup karşıladı.Tacura sakinleri konvoydaki aktivistlere öğle yemeği, su ve meyve suyu ikram etti.Konvoy Tacura'dan ayrılarak Libya'daki bir sonraki durağı Misrata kentine doğru yola çıktı.Tunus'tan hareket eden ve bu ülkenin yanı sıra Cezayir, Fas ile Moritanyalı yaklaşık 2 bin aktivistin bulunduğu konvoy dün Libya'daki ilk durağı Zaviye kentine ulaşmıştı.Yaklaşık 120 araç ve 12 otobüsten oluşan konvoya Zaviye kentinde çok sayıda Libyalı aktivist de dahil olmuştu.Mısır'a ulaştığında farklı ülkelerden kara ve hava yoluyla Kahire'ye gelen çok sayıda aktivistin de konvoya dahil olması bekleniyor.50 ülkeden aktivistlerin katılımıyla yürüyüş Gazze Şeridi ve Mısır sınırındaki Refah'a doğru devam edecek.Aktivistler Gazze'ye ulaşamamaları halinde bile amaçlarının tüm ülkelere baskı yapmak olduğunu dile getiriyor.İsrail'in pazartesi günü el koyduğu Madleen gemisindeki 2'si Türk vatandaşı olan 8 aktivist hâlâ İsrail'in elinde esir.Gazze ablukasını kırmak için çıktığı yolculukta uluslararası sularda İsrail'in saldırdığı gemideki 4 aktivist ise sınırdışı edilmişti.Fransız aktivist Baptiste Andre, İsrail'in kötü muamelesine maruz kaldıklarını, 'Uykuya dalınca, müzik son ses açıldı ve yetkililer önümüzde dans etti. Su ve yiyeceğe ulaşmakta zorluk çektik. Tuvalete erişimimiz yoktu' sözleriyle aktardı.İşgalci İsrail ordusunun, dün sabah saatlerinde Gazze'nin güneyindeki Netzarim Koridoru yakınlarında yardım bekleyenlere düzenlediği saldırıda 57 Filistinli yaşamını yitirdi.13 haftadır Gazze'ye insani yardımların girişine izin vermeyen İsrail'in un almak için beklerken öldürdüğü Filistinli sayısı 363'ü geçti. Son 24 saatte ise en az 120 Filistinli daha öldürüldü.