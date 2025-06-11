Gaziosmanpaşa'da AK Parti'nin adayı Eray Karadeniz başkanvekili seçildi! Eray Karadeniz kimdir?

Gaziosmanpaşa Belediye Meclisinde, tutuklanan CHP'li Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe'nin görevden uzaklaştırılmasının ardından yapılan seçimde, AK Parti'li Meclis Üyesi Eray Karadeniz belediye başkanvekili seçildi.Öte yandan; Büyükçekmece Belediyesi'nde 22 oy alan CHP'li meclis üyesi Ahmet Şahin başkanvekili seçildi. Avcılar'da da CHP'nin adayı Yüksel Can 13'e karşı 24 oyla belediye başkanvekili oldu.Gaziosmanpaşa Belediye Meclisi, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe'nin görevden uzaklaştırılması sonrasında belediye başkanvekili seçimi için toplandı.Meclis 1. Başkanvekili Erdoğan Yıldırım Özçelik başkanlığında belediye binasında gerçekleştirilen toplantıda, belediye başkanvekili seçimi için AK Parti, Meclis Grup Başkanvekilliği görevini yürüten Eray Karadeniz'i, CHP ise Murat Topaloğlu'nu aday gösterdi.Adayların ilk iki turda salt çoğunluğu elde edememesi üzerine yapılan 3. tur oylamada, AK Parti'li Karadeniz 21 oy alarak başkanvekili seçildi. CHP'li Topaloğlu ise 16 oy aldı.ERAY KARADENİZ KİMDİR?17 Aralık 1986 yılında İstanbul'da doğdu. İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesini ve Eskişehir Anadolu Üniversitesinde İşletme Bölümünü bitirdi. 2018 yılından beri avukatlık yapmaktadır. 2007-2009 yılları arasında Gaziosmanpaşa Belediye Gençlik Meclisi Başkanı, 2007-2008 yılları arasında İBB Gençlik Meclisi Üyesi, 2009-2018 yılları arasında AK Parti Gaziosmanpaşa Gençlik Kolları Başkanı görevlerinde bulunmuştur. 2019 yılı Yerel Seçimlerinde AK Parti Kadıköy Belediye Başkan Adayı Özgül Özkan YAVUZ' un siyasi danışmanı, 2023 yılı seçimlerinde Gaziosmanpaşa SKM Program Sorumlusu görevlerini yürütmüştür. 1 Mayıs 2012 ile 31 Ağustos 2012 tarihleri arasında gerçekleşen 'Sesimi Duyan Var mı?' Avrupa Birliği Gençlik Girişimi Projesi'nde yasal temsilci ve grup lideri olarak, 1 Ağustos 2013 ile 31 Mayıs 2014 tarihleri arasında gerçekleşen 'Önlem Al, Bilinçlen, Hayatta Kal' Avrupa Birliği Gençlik Girişimi Projesi'nde grup lideri olarak çalışmalarını sürdürdü.