Vedat Işıkhan: Ocak-nisan aylarında 437 bin 291 işe yerleştirmeye aracılık ettik.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İŞKUR aracılığıyla ocak-nisan aylarında toplam 437 bin 291 işe yerleştirmeye aracılık ettiklerini belirterek, 1 milyonun üzerinde bireysel görüşme ve 255 bin 891 iş yeri ziyareti gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından, ocak- nisan ayı işe yerleştirme verilerine ilişkin paylaşımda bulundu.Bakan Işıkhan yaptığı açıklamada, İŞKUR aracılığıyla hayata geçirilen uygulamaların olumlu etkisini istihdamda görmeye devam etiklerini belirtti.Işıkhan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:İŞKUR aracılığıyla hayata geçirdiğimiz uygulamaların olumlu etkisini istihdamda görmeye devam ediyoruz. Ocak-nisan aylarında toplam 437 bin 291 işe yerleştirmeye aracılık ettik. 1 milyonun üzerinde bireysel görüşme ve 255 bin 891 iş yeri ziyareti gerçekleştirdik.743 bin 951 açık iş (işveren tarafından talep edilen-ihtiyaç duyulan eleman) tespit ettik. Çalışma hayatında yaşanan değişimleri değerlendirerek ülkemizin ihtiyaçlarına uygun programlarımızı ve politikalarımızı gerçekleştirmeyi sürdüreceğiz