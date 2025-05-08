Sakarya'da damat vahşeti: Kayınpederini 15 yerinden bıçakladı!

Kanlı olay, 28 Nisan'da Akyazı ilçesi Küçücek Mahallesi'nde yaşandı... Turan Kılıçkan ile damadı Yusuf Osman Acar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Kılıçkan, Acar'ı silahla ayağından yaraladı. Acar da Kılıçkan'ı 15 bıçak darbesiyle öldürdü. Bu sırada kavgayı ayırmaya çalışan K.G. ise yaralandı. Turan Kılıçkan, otopsi işlemlerinin ardından Akyazı'da toprağa verildi.Yusuf Osman Acar, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Acar, tutuklanarak Ferizli Cezaevi'ne gönderildi...