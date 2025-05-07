Kırmızı bültenle aranan suç örgütü lideri Bosna Hersek’te yakalandı

Söke Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma Zaza Ahmet olarak bilinen ve kırmızı bültenle aranan organize suç örgütü lideri Ahmet Özcan (44) Bosna Hersek'te yakalandı. Kasten öldürme ve yağma suçlarından kırmızı bültenle aranan saklandığı adreste Bosna Hersek polisi tarafından kıskıvrak yakalandı.Özcan'ın suç işlemek amacıyla örgüt kurma, kasten öldürmeye teşebbüs, kasten öldürme, kasten yaralama, tehdit, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, hakaret, cinsel taciz, uyuşturucu madde kullanma, kasten yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından toplam 22 kaydı olduğu öğrenildi.Ahmet Özcan'ın kasten öldürme, kasten yaralama, hakaret ve konutta birden fazla Kişi ile birlikte yağma suçlarından arandığı belirtildi. Suç örgütü lideri Özcan'ın 25 Aralık 2023'te Muğla Bodrum KOM Büro Amirliği tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında şüpheli olarak işlem gördüğü, tespit edildi. Özcan'ın 29 Mayıs 2024'te Aydın'da Mustafa Yemci'nin haraç almak maksatlı tehdit edilmesi, kendisine, aracına ve iş yerine yönelik silahlı saldırı yapıldığı belirlendi.Aydın'da Didim İlçe Emniyet Müdürü Yunus Dinç'e yönelik video paylaşımında hakaret edildiği, 11 Temmuz 2024'te Aydın'da Bayram Yaramış'ı haraç almak maksatlı tehdit edildiği tespit edildi. Ayrıca 10 Ağustos 2023'te Aydın'da eğlence mekanına yönelik gerçekeleştirilen silahlı saldırı sonucu işyeri çalışanları Sertaç Tiryaki ve Mustafa Öğrük'ün yaralandığı anlaşıldı. Ahmet Özcan'ın 1 Şubat 2023'te Aydın'da Sidal Savaş'ın Sezgin Güzel tarafında kasten öldürülmesi olayıyla ilgili de firari olduğu öğrenildi.Özellikle Söke, Didim ve Kuşadası bölgesinde faaliyet gösteren Ahmet Özcan tutuklandı. Özcan'ın Bosna Hersek tarafından ülkemize iade edileceği öğrenildi.