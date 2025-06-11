İsrail'e tepkiler çığ gibi! Korsan devlete karşı tek yürek: Aktivistlere gözaltında video işkencesi

Özgürlük Filosu Koalisyonu adlı sivil toplum kuruluşunun Gazze'ye yönelik ablukayı kırıp bölgeye insani yardım götürme amacıyla 1 Haziran'da İtalya'dan yola çıktığı 18 metrelik Madleen isimli tekneye önceki gün uluslararası sularda yasadışı operasyon düzenleyen İsrail'e küresel tepki çığ gibi büyüyor.Teknedeki 2'si Türk 12 aktivisti gözaltına alan İsrail, Gazze işgaliyle aldığı soykırımcı unvanına tekneye el koyarak korsanlığı da ekledi.VİDEO İŞKENCESİİsrail'in aktivistlere gözlatındayken Tel Aviv yönetiminin propaganda videolarını izlettiği öğrenildi. Madleen teknesine el konulması ve aktivistlerin kaçırılması dün Avrupa başkentlerinde, Kanada'da ve birçok Müslüman ülkede protesto edildi.Eylemciler İsrail'i korsanlıkla suçlayarak 'Tekneyi kaçırabilirsiniz ama insanlık hareketini durduramazsınız' yazılı pankartlarla sloganlar attı.SINIRDIŞI BELGESİNİ İMZALAMAYAN AKTİVİSTLER HAPİSHANEYE GÖNDERİLDİİsrail, Gazze'ye insani yardım taşırken uluslararası karasularda alıkoyduğu Madleen teknesindeki 12 insan hakları aktivistinden sınırdışı evrakını imzalamayı reddeden 8'ini yargılayacak.Ben Gurion Havalimanı'nda kendi ülke diplomatik temsilcileriyle görüşen aktivistlerden 8'i kendilerinin uluslararası sularda yasadışı bir şekilde kaçırıldıklarını, İsrail topraklarına izinsiz girmediklerini söyleyerek kendilerine imzalatılmaya çalışılan belgeleri reddetti.Aktivistlerin mahkemeye çıkarılana kadar Ramle kentindeki Givon Hapishanesi'nde tutulduğu öğrenildi.Teknedeki iki Türk'ten Hüseyin Şuayb Ordu'nun belgeyi imzaladığı, Almanya'da yaşayan Yasemin Acar'ın ise sınırdışı belgelerini reddettiği öğrenildi.MADLEEN'DE KİMLER VARDI?İsveçli iklim ve sosyal adalet aktivisti Greta Thunberg; Avrupa Parlamentosu üyesi Rima Hassan; El Cezire'den Fransız gazeteci Ömer Faiad; Blast muhabiri Yanis Mhamd; Fransız aktivist Pascal Maurieras; Brezilyalı gazeteci, sosyal aktivist ve politikacı Thiago Avila; Fransız doktor Baptiste Andre; Fransız iklim aktivisti Reva Viard; Türkiye kökenli Alman aktivist ve Özgürlük Filosu Koalisyonu'nun (FCC) yönetim kurulu üyesi Yasemin Acar; Türk aktivist Hüseyin Şuayb Ordu; Deniz koruma STK'sı Sea Shepherd'ın üyesi İspanyol Sergio Toribio ve Hollandalı deniz mühendisliği öğrencisi ve mürettebat üyesi Marco Van Rennes.İNSANLIK TEKNESİNE DÜŞMAN HUKUKU!İsrail, el koyduğu Madleen isimli tekneyi Aşdod Limanı'na demirleyerek yanına da bir askeri botu nöbetçi olarak koydu. Teknenin İngiliz bandıralı olması da Londra'da 'Neden bu konuda sessiz kaldık' tartışmalarına yol açtı.BÜYÜKELÇİLİK TÜRKLERLE GÖRÜŞTÜDışişleri Bakanlığı kaynakları, Gazze'ye insani yardım taşıyan ve İsrail tarafından alıkonulan 'Madleen' adlı gemide bulunan vatandaşlara her türlü desteğin sağlandığını ve süreçle ilgili vatandaşların yakınlarının bilgilendirildiğini bildirdi.Dışişleri yetkilileri İsrail güçlerince alıkonulan Madleen gemisindeki Türk vatandaşlarının önceki gün akşam saatlerinde karaya çıktığı, Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçiliği yetkililerinin ise vatandaşlar ile önceki sabah saatlerinde görüştüğü bilgisini verdi.AP ÜYESİ HASSAN DİRENİŞİ SÜRDÜRÜYORMadleen isimli teknedeyken İsrail'in uluslararası sularda kaçırdığı 12 aktivistten biri olan Avrupa Parlamentosu üyesi Fransız Rima Hassan, Filistin için mücadelesini operasyon sonrası da kararlılıkla sürdürdü.Hassan, serbest kalmak için İsrail'in sınırdışı belgesini imzalama şartı koşmasını reddetti. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Hassan ve diğer Fransız aktivistlerin durumuyla yakından ilgilendiklerini duyurdu.Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, 'Madleen' gemisinin uluslararası karasularda İsrail tarafından alıkonulmasıyla ilgili 'uluslararası hukukun uluslararası sularda da geçerli olması' gerektiğini belirterek AB vatandaşlarının korunmasının 'AB ülkelerinin sorumluluğunda' olduğunu söyledi.AP'deki üç siyasi grubun başkanları da aktivistlerin derhal serbest bırakılması çağrısında bulundu.GRETA: İSRAİL'İN OPERASYONU ULUSLARARASI HUKUKA AYKIRIMadleen gemisindeki aktivistlerden Greta Thunberg dün İsrail tarafından Fransa'ya sınır dışı edildi.Thunberg Fransa'nın başkenti Paris'teki havalimanında gazetecilerin yoğun ilgisiyle karşılandı. Thunberg yaptığı açıklamada 'İsrail'in Madleen'deki aktivistleri kaçırdığını' dile getirdi.İsrail'in Madleen yelkenlisine uluslararası sularda müdahale ettiğine dikkat çeken Thunberg, operasyonun uluslararası hukuka aykırı olduğunu vurguladı.Öte yandan uluslararası çevre örgütü Greenpeace, İsrail'in Madleen gemisine el koyması ve bölgeye uygulanan ablukanın yasadışı olduğunu duyurarak kınama mesajı yayımladı.