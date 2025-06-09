Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ferdi Zeyrek için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ferdi Zeyrek’in elim bir kaza sonucu vefat etmesinden büyük üzüntü duydum. Merhum Zeyrek’e Allah’tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, çalışma arkadaşlarına, Manisalı vatandaşlarımıza ve tüm CHP teşkilatına başsağlığı diliyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, evinde elektrik çarpması sonucu ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için taziye mesajı yayımladı.Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında şu ifadeleri kullandı:'Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ferdi Zeyrek'in elim bir kaza sonucu vefat etmesinden büyük üzüntü duydum. Merhum Zeyrek'e Allah'tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, çalışma arkadaşlarına, Manisalı vatandaşlarımıza ve tüm CHP teşkilatına başsağlığı diliyorum.'