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Akşamları ortaya çıkıyorlar! İlçe sakinlerini canından bezdirdi

Havaların ısınmasıyla birlikte Çıldır Gölü çevresi 'göl sineği' olarak da bilinen kronomid sineklerin istilasına uğradı.

Ekleme: 10.06.2025 - 14:52 Güncelleme: 10.06.2025 - 14:55 / Editör: Fehmi Öztürk
Akşamları ortaya çıkıyorlar! İlçe sakinlerini canından bezdirdi
Çıldır Gölü'nde özellikle akşamları ortaya çıkan ve hortum görüntüsünü andıran milyonlarca 'göl sineği', bölgeyi ziyarete gelen misafirler başta olmak üzere ilçe sakinlerini de bıktırdı.

Akşamları ortaya çıkıyorlar! İlçe sakinlerini canından bezdirdi

Özellikle sağanak yağışların yoğun olduğu dönemlerde sineklerin üremesinin daha fazla olduğunu söyleyen yöre halkı, milyonlarca sineğin hortum şeklinde göl kıyısına yayılmasına yon yıllarda sürekli şahitlik ettiklerini dile getirdi.

Akşamları ortaya çıkıyorlar! İlçe sakinlerini canından bezdirdi

Genellikle göl kıyısındaki sazlık alanlarında yaşayan ve geceleri binlercesi ışığa doğru giden sineklerin kısa ömürlü oldukları, larvaların temel olarak bitkilerden emdikleri ile beslendikleri ifade edildi.