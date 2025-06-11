Muş'ta evlatlarına kavuşmak isteyen aileler DEM Parti önündeki eylemlerini sürdürdü

Her hafta çarşamba günü DEM Parti binası önünde bir araya gelen aileler, çocuklarına 'teslim ol' çağrısında bulundu. Çocuklarının fotoğraflarını taşıyan anne ve babalar, evlatlarına kavuşacakları günü umutla bekliyor. Baba Alaattin Koçhan, basın mensuplarına, oğlunun Bursa'dan kaçırıldığını söyledi.9 yıldır oğlundan hiçbir haber alamadığını ifade eden Koçhan, şöyle konuştu: 'Bayramlar bize acı geliyor. Bu süreçten (Terörsüz Türkiye) çok memnunuz. Bir an önce bunun çözülmesini ve çocuklarımız evlerine dönmesini bekliyoruz. Devletten de bunu umut ediyoruz. Bayramlarda bir yanımız boş. Biran önce bu iş çözülsün ve çocuğumuza kavuşalım. Büyüklerimizden rica ediyorum. Bu barış sürecinden dolayı 4 kişi geldi teslim oldu ve diğerlerini de bekliyoruz.'Anne Şahinaz Özcan ise, '8 yıldır evladımdan hiçbir haber alamadım. Çocuğumu istiyorum. Bu süreç başladı, çok sevinçliyiz. Allah Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'dan razı olsun. Allah onun başımızdan eksik etmesin. Tüm görevlilere Allah yardımcısı olsun. İnşallah bir kişi bile dağda kalmayacak.' dedi.