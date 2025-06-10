Instagram'da insanlık askıda! Filistin paylaşımı yapan belediyenin hesabını kapattılar

WhatsApp, Instagram ve Facebook'un sahibi olan Meta, sadece bir teknoloji devi değil! Küresel siyonizmin dijital kolu haline gelmiş durumda. META Filistin'e destek veren herkesi hedef alıyor, sesleri sistematik olarak susturuyor. Son kurban: Kocaeli Büyükşehir Belediyesi! Belediye Başkanı Tahir Büyükakın belediyenin resmi hesabının Filistin'e destek paylaşımları sonrasında 'topluluk kurallarına uymadığı' bahanesiyle kapatıldığını duyurdu. Büyükakın karara tepki göstererek, 'Filistin davasından vazgeçmeyeceğiz' dedi.Filistin'e destek veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Instagram hesabı, hiçbir uyarı yapılmadan askıya alındı. Sözde 'topluluk kurallarını ihlal' bahanesiyle yapılan bu hamle, dijital alanda yürütülen organize bir susturma kampanyasının parçası.Mark Zuckerbeg'in sahibi olduğu ve WhatsApp, Instagram ve Facebook'u bünyesinde barındıran Meta, artık yalnızca bir sosyal medya şirketi değil! Kudüs'ten Gazze'ye, sokaklardan dijital ekrana kadar siyonist söylemi yaymakla meşgul. Filistin'e destek veren bireyler, medya organları, STK'lar ve hatta resmi kurumlar bile birer birer susturuluyor. Küresel dijital sansür artık aleni!Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek için yaptığı paylaşımlarına devam ediyor. Ancak bu duruş Meta'ya ters geldi. Hesap, gerekçe bile gösterilmeden kilitlendi. Başkan Tahir Büyükakın, 'Tüm hesaplarımızı da askıya alsanız, Filistin davasından vazgeçmeyiz!' diyerek resti çekti.Tüm bu gelişmeler 'Meta'nın arkasındaki güç kim?', 'Bu platformlar gerçekten bağımsız mı?' sorularını yeniden gündeme taşıdı. Zira, İsrail lehine şiddeti yücelten içerikler hala yayında, ancak bir bebek fotoğrafının altına '#FreePalestine' yazınca hesaplar uçuyor!Teknoloji çağında savaş sadece topla tüfekle değil, algoritmalarla da veriliyor. Ve görünüşe göre Meta bu savaşta bir taraf: Siyonizmin tarafı. Öte yandan akıllara geçtiğimiz senelerde ABD'li Mark Zuckerberg'in CEO'su olduğu META'ya bağlı sosyal medya platformlarının Filistinlilerin sesini dünyaya duyurmasını engellemek için sosyal medyada büyük bir sansür uygulaması geldi. Facebook, Instagram ve Threads gibi sosyal medya platfomlarında Filistin'i destekleyen içerikler kısıtlanıp silinirken İsrail progpandası görünür kılınmıştı. META, Facebook ve İnstagram'da Filistin'e destek olan binlerce sayfayı kapattı on binlercesine erişim sınırlaması getirdi.Aynı zamanda Facebook ve Instagram'ın Filistin sansürüne Türkiye dahil dünyanın bir çok yerinden tepkiler yağmıştı. META'ya boykot çağrısında bulunan kullanıcılar, 'Facebook ve Instagram'a reklam verip Gazze'de İsrail soykırımına ortak olmayın' çağrısında bulundu. Birçok şirket ise META reklamlarını durdurduğunu ifade etmişti.