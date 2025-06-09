Gemini'a yeni özellik! Artık sizin yerinize işlerinizi yapabiliyor

Google yapay zeka destekli asistanı Gemini için önemli bir güncellemeyi duyurdu. Artık kullanıcılar, Gemini üzerinden belirli görevleri önceden planlayarak zamanında yerine getirilmesini sağlayabilecek.'Zamanlanmış Eylemler' adı verilen yeni özellikle birlikte, örneğin sabahları günlük ajandanızın özetini alabilir, haftalık içerik fikirleri üretebilir ya da sevdiğiniz spor takımıyla ilgili düzenli güncellemeleri almanız mümkün hale geliyor.'Zamanlanmış Eylemler' özelliği Gemini uygulamasına entegre edilen bir ayarlar sayfası üzerinden yönetilebiliyor. Kullanıcılar bu sayfadan, oluşturdukları zamanlanmış işlemleri görüntüleyip diledikleri zaman güncelleyebiliyor veya silebiliyor.Google, özelliğin sunduğu potansiyeli şöyle örneklendiriyor: Pazartesi sabahları 5 blog fikri almak, önemli bir etkinlik gününde özet talep etmek ya da güne okunmamış e-postalar ve takvim özetleriyle başlamak. Ancak şirket, işlevin çok daha fazlasını sunabileceğini ve kullanım şeklinin tamamen kullanıcıya bağlı olduğunu vurguluyor.Bununla birlikte, 'Zamanlanmış Eylemler' özelliği herkese açık değil. Yalnızca Google AI Pro ve Ultra aboneleri ile uygun Google Workspace iş ve eğitim kullanıcıları bu gelişmiş işlevden faydalanabiliyor.