İBB soruşturmasında bir isim daha itirafçı oldu! Listeyi paylaştı

İBB'e yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanan iş insanı Ahmet Sari'nin, itirafçı olarak ifade verdiği ve ardından tahliye olduğu ortaya çıktı.27 Mayıs'ta savcılığa başvurarak ifade veren Ahmet Sari, tutuklu eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İBB'da başkan olmasıyla yaşadığı sıkıntıları önceki beyanında detaylı bir şekilde anlattığı ancak başka mağduriyetlerini anlatmak istediğini söyleyerek başladı.Sari, 2019'dan 2023'e kadar İBB ile ciddi sıkıntılar yaşadığını, bu süreçlerin neticesinde İBB'nin farklı birimlerinde ve farklı iştiraklerde ciddi miktarlarda alacaklarının doğduğu belirterek, 'Bu alacakların hukuki yollarla tahsil etmek için çaba göstermemize rağmen bir kısmını bu şekilde tahsil etmemiz mümkün olmamıştır.İBB'nin 2019 yılında Ekrem İmamoğlu tarafından kazanıldığı ve iptalin yaşandığı 6 aylık süreçte Bakırköy'de bulanan Ek Hizmet Binasının 5. Katında Ertan Yıldız genel sekreter yardımcısının odasının yanındaki odayı kullandı. Burada İBB'ye ilişkin alt yapı çalışmalarını yürüttü. Evrakın tamamı Ertan Yıldız tarafından temin edildi.' dedi.2022'nin sonlarında sekreter tarafından arandığını, Ertan Yıldız ve Fatih Keleş ile Bakırköy'de bulunan İBB'nin ek binasına davet edildiğini söyleyen Ahmet Sari, 'Genel sekreterin yan tarafındaki odada Fatih Keleş ile Ertan Yıldızın olduğu bir ortamda bu iki şahıs bana para vermeden alacaklarımı tahsil edemeyeceğimi söylediler.Bana, 'Burada bir sistem işliyor. Bu paraların bu sistem için gerekli olduğunu' söylediler. Her ne kadar bu teklifi başta kabul etmeyip direnç göstermiş olsak da durum itibari ile ticari olarak yaşadığımız sıkıntılar, aldığımız işlerin paralarımı tahsil edemememiz nedeniyle istedikleri detaylarını ve paraları dönem içerisinde Ertan Yıldız'a 9 sefer, Fatih Keleş'e ise 17 kez elden para götürmek zorunda kaldım.' itirafında bulundu.Paraların bir kısmını Bakırköy'de bulunan ek hizmet binasında, büyük çoğunluğunu ise Florya'da bulanan eski başkanlık konutuna teslim ettiğini söyleyen Sari, 'Bu teslimatları Fatih Keleş'in abisi olan Zafer Keleş veya Fatih Keleş'in yeğeni olarak bildiğim Murat isimli şahıs teslim almaktaydı.Ertan Yıldız'a verilen paralar ise Yıldız'ın göndermiş olduğu, farklı şoförler aracılığıyla şirketimizden bizzat teslim alıyorlardı. Şirkete gelecek kişiyi bize Ziya Gökmen Togay bildirmekteydi.' dedi.Sari ifadesine şöyle devam etti: 'Ertan Yıldız ve Fatih Keleş bana bu para süreçlerinin hiçbir şekilde genel müdürlere yansıtılmaması gerektiğini söylediler. Ancak tarihini tam hatırlamamakla beraber 2024 yılı seçimlerinden bir süre sonra Fatih Keleş bana bundan sonra hiç bir suretle Ertan Yıldız'ın talep ettiği ödemelerin verilmemesi gerektiğini söyledi.Bunun tam gerekçesini bilmemekle beraber Ertan Yıldız'ın bizden aldığı paraların Fatih Keleş'e ve dolasıyla sisteme tam gitmemesi olabilir diye düşünüyorum.'İfadesinin devamında iş insanı, Fatih Keleş ve Ertan Yıldız'a verdiği milyonları tarihleriyle birlikte sıraladı. Ertan Yıldız'ın 23 Kasım 2022'de 2 milyon TL, 2023 yılına ait; 28 Şubat'ta 2 milyon TL, 10 Nisan'da 5 milyon TL, 7 Eylül'de 2 milyon TL, 10 Ekim'de 5 milyon TL 25 Aralık'ta 10 milyon TL, 2024 yılında ise; 19 Ocak'ta 10 milyon TL, 22 Ocak'ta 17 milyon TL ve 3 Haziran'da 10 milyon TL olmak üzere toplamda 63 milyon TL para aldığını itiraf etti.Ardından Fatih Keleş'e verdiği milyonları tek tek sıralayan Ahmet Sari, 2022 yılı içerisinde, 5 Aralık'ta 1 milyon TL ve 26 Aralık'ta 500 bin TL verdiğini, 2023 yılında; 11-20 Ocak'ta 5'er milyon TL, 8 Mart'ta 4 milyon TL , 16 Mart'ta 3 milyon TL, 24 Nisan'da 1 milyon TL, 6 Ekim, 9 Kasım, 4 Aralık'ta 10'ar milyon TL verdiğini söyledi. 2024 yılında verdiği paraları söylemeye devam eden Sari, 12 Ocak- 28 Şubat arası 5 seferde olmak üzere 100 milyon TL, 4 Nisan'da 10 milyon TL ve 7 Mayıs'ta 10 milyon TL olmak üzere toplamda 169 milyon 500 bin TL verdiğini kaydetti. Sari, paraların dekontlarını dosyaya sunacağını belirtti.İfadesine devam eden Ahmet Sari, Ağaç ve Peyzaj AŞ Genel Müdürü Ali Sukas hakkında da beyanda bulundu. Sari, 'Ali Sukas eşinin milletvekili adaylığı döneminde benden seçim çalışmaları için otobüs göndermemi talep etti.Devam eden işlerimiz ve ciddi bir miktarda alacaklarımız olması dolasıyla bu teklifi kabul etmek zorunda kaldım.' diyerek en kısa zamanda plakaları ile beraber kaç araba alındığını belgelerle sunacağını aktardı.Sari, 'Süreç içeresinde bu yapı dolasıyla tanıdığım Arif Gürkan Alpay, Beylükdüzü'nden beri Fatih Keleş ile beraber hareket etmekte olup, çok büyük işlerin takipçiliğini yapmaktaydı.Söz konusu İBB iştirakleri genel müdürleri süreç içeresinde benden herhangi bir menfaat talebinde bulunmadılar. Bunun gerekçesini bu şahısların Fatih Keleş'in yürüttüğü ve para sisteminde bilahare beslendikleri ve ihtiyaç duyulmadıklarından kaynaklı olduğunu düşünmekteyim.'İBB yöneticilerinin kendisine hak ettiği ödemeleri yapmadığını, zor durumda bırakılarak milyonlar aldıkların dile getiren Ahmet Sari, '2022 yılının sonuna kadar bu şahıslarla ve bu sistemle mücadele ettim.Şirketimin ve şahsımın dayanacak gücü kalmadığı zaman bu paraları benden aldılar. Ben bu sürecin ciddi bir mağduruyum. Şahıslar benden 2024 yılının 6. Ayına kadar bu paraları alabildiler. Ancak bu tarihten sonra bir daha para vermeyeceğimi söyledim.' dedi.İBB'den 3 milyar TL alacağı olduğunu, buna ilişkin belgelerini dosyaya sunduğunu ve alacaklarına ilişkin soruşturma öncesinde icra-haciz işlemi başlattığını belirten Sari, 'İBB'de gelinen aşamada bu şahısların kurmuş olduğu sistem için para vermeyeceğinizi anladıkları zaman hiçbir şekilde ödeme yapmadıklarını en büyük göstergesi de anlattıklarımdır. Ben gerçekte bu sistemin şüphelisi değil gerçek mağduruyum' diyerek ifadesine son verdi.