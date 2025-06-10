Çamlıdere'de isyan büyüyor! Mansur Yavaş'ın bağımsız prensi esnafa bayramı zehir etti

Ankara'nın sakin ve turizm potansiyeli yüksek ilçelerinden Çamlıdere'de sular durulmuyor. Esnaf, çifte standart ve siyasi ayrımcılıktan şikâyetçi. Kriz her geçen gün daha da derinleşiyor. Belediye Başkanı Adem Ceylan'ın göreve gelişinden sonra ilçede başlayan 'esnaf tasfiyesi', büyüyen bir isyana dönüştü. Kapatılan işletmeler, iptal edilen ruhsatlar ve kesilen altyapı hizmetleri sonrası ilçede çok sayıda esnaf işsiz kaldı, turizm çöktü. Belediye yönetiminin uygulamalarını 'siyasi kıyım' olarak değerlendiren esnaf, seslerini artık daha yüksek bir tonda duyurmaya başladı.Bağımsız olarak seçilen Belediye Başkanı Adem Ceylan'ın göreve geldikten sonra AK Parti'ye yakın esnafa yönelik uygulamaları büyük tepki toplamıştı. Zülme uğrayan bir başka esnaf daha isyan etti. Çamlıdere Göl Park Düğün Salonu'nun sahibi Şevki Orhan, işletmesinin Belediye Başkanı Adem Ceylan tarafından siyasi nedenlerle mühürlendiğini söyledi. Seçimden önce Adem Ceylan'ın bizzat düğün salonu açmak için kendisini davet ettiğini belirten Orhan, seçimden sonra adeta düşmanca bir tavırla karşılaştıklarını ifade etti. Kapatılan işletmeler nedeniyle onlarca kişi işsiz kalırken ilçe turizmi de neredeyse tamamen durdu. Esnaflar, yaşananları 'mobbing' ve 'siyasi intikam' olarak nitelendirdi.Çamlıdere Göl Park Düğün Salonu'nun sahibi Şevki Orhan, işletmesinin iskân bahanesiyle mühürlenmesini 'siyasi linç' olarak değerlendirdi. Orhan, 'Ankara'da 50 yıldır salonculuk yapıyorum. Çamlıdere'ye olan sevgimden dolayı buraya yatırım yaptım. Belediye Başkanı bizzat gelip 'Sen bu işi iyi yaparsın, burada bir düğün salonu kur.' dedi. Evimi sattım, oğlumu devlet memurluğundan aldım, bu işletmeyi kurduk.Ama seçimden sonra düğün salonum mühürlendi. Ruhsat iptal edildi, gerekçe; 'iskân yok'. Peki, iskânı olmayan bir yeri bana nasıl ihale ettiler?' dedi. 'Sadece bu sene 30'dan fazla düğün iptal edildi, parasını geri ödedik. İnsanlar şimdi ya Kızılcahamam'a ya da Kazan'a gitmek zorunda kalıyor. Orada düğün yapmak 50 bin lira, bizde 33 bin liraydı. Her düğünde 30-40 kişi çalışıyordu, hepsi işsiz kaldı. Mahkemeye verdik, yürütmeyi durdurma kararı aldık ama salon hâlâ kapalı. Belediye Başkanı, 'Açarsanız mühürlerim.' diyor. Bu, siyasi bir intikamdır.' diye konuştu.Belediye Başkanı'nın güç zehirlenmesi yaşadığını belirten Orhan, 'Eskiden millete yakındı, şimdi ego yaptı. Çamlıdere'yi 20 yıl geriye götürdü. Hizmet yok, esnaf perişan. Melih Gökçek döneminde yapılan yollar, türbeler vardı. Şimdi sulamadan park açıyorlar! AK Parti'den beklediğini bulamayınca Mansur Yavaş'a yanaştı. CHP ilçe başkanını yanında gezdirip hizmet koparmaya çalışıyor. Ama Mansur Yavaş'ın da ilçeye ciddi bir katkısı yok. CHP belediyelerini sayarken '16+1' diyorlar, yani Çamlıdere'yi artı bir sayıyorlar.'Şevki Orhan, 'CHP'li meclis üyelerinin evler dahi ruhsatsız. Kendisi beş katlı evinde oturuyor, ruhsatsız, ses çıkaran yok. Çünkü seçimde ona oy verdiler. Çarşıdaki esnafların çoğu caddeyi işgal etmiş ama onlara dokunmuyor. Seçimde kendisine destek verenlere göz yumuyor. Bu iş tamamen siyasi. Ben bu işi ticaret için değil, memleketime hizmet için yaptım. Ama Belediye Başkanı hizmet etmek yerine engel oluyor. Allah'a havale ediyorum. Hakkımı helal etmiyorum.'