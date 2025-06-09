Atina Ankara’nın etkisini hazmedemedi! ABD büyükelçisini Türk ajanı olmakla suçladılar!

Yunan dergisi Hellas Journal, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Thomas Barrack'ı Türkiye yanlısı tutumu nedeniyle 'Türk ajanı' olmakla suçladı.Haberde, 'Dediğimiz gibi ABD'nin Türkiye yanlısı büyükelçisi Tom Barrack, resmen Türkiye'nin ajanı haline geldi. Amerikan stratejik çıkarlarına hizmet etmek yerine, Türk çıkarlarına hizmet ediyor.' ifadeleri kullanıldı.Yunan dergi, Barrack'ın Washington'a gizlice gittiğini ve cuma günü Oval Ofis'te ABD Başkanı Donald Trump ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile görüştüğünü bildirdi.Barrack, görüşmeden sonra sosyal medya platformu Χ'te yaptığı paylaşımda şunları yazdı:'Öğleden sonramı Başkan Trump ve Dışişleri Bakanı Rubio ile Beyaz Saray'da geçirdim. Türkiye ve Suriye ile ilgili Orta Doğu meselelerini konuştuk. Başkanın vizyonunun, bakan tarafından uygulanmasıyla sadece umut verici değil, aynı zamanda uygulanabilir olduğunu size temin edebilirim.'Hellas Journal görüşmeyle ilgili olarak, 'Sayın Barrack'ın ne demek istediğini tam olarak bilmiyoruz ama diplomatik kaynaklara göre, Beyaz Saray'da Türk gündemini ilerlettiği kesin.' ifadelerini kullandı.Yunan dergi, ABD'li büyükelçinin, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Washington'a ziyaretini gerçekleştirebilmek için adeta zamanla yarıştığının altını çizdi. Hellas Journal'a göre Barrack, Başkan Erdoğan'ın bu ziyaretten, başta CAATSA yaptırımlarının kaldırılması olmak üzere, birçok 'hediyeyle' dönmesi için büyük çaba gösteriyor.Öte yandan, Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, 'Naftemporiki' gazetesine verdiği röportajda, Ankara'nın Avrupa'da artan etkisini hazmedemeyip Türkiye'yi hedef aldı.Dendias, Türkiye'nin Avrupa Birliği'nin (AB) SAFE (Avrupa İçin Güvenlik Eylemi) programına katılımı hakkında küstah açıklamalarda bulundu.Savunma Bakanı üstü kapalı sözlerle Türkiye'yi ima ederek, 'Avrupalı ortaklar nasıl bir Avrupa istediklerine karar vermelidir. İlkelere, değerlere ve uluslararası hukukun kurallarına saygı olmadan bir Avrupa olamaz. Aynı zamanda, AB üyesi devletleri tehdit eden ya da onları tanımayan ülkelerin Avrupa'nın yeniden silahlandırılması projesine rastgele şekilde katılması da düşünülemez.' ifadelerini kullandı.Dendias ayrıca, Türkiye'nin ikili ilişkilerdeki yapıcı açıklamalarını kabul etmeyerek, 'Türkiye'nin 'İyi atmosfer' anlatısı ile ilgili olarak şunu vurgulamak isterim ki, Türkiye tarafından kullanılan bu anlatı güvenilir olarak kabul edilemez.' sözlerini kullandı.Savunma bakanı, 'Mavi Vatan'ı da hedef alarak doktrinin revizyonist olduğunu iddia etti.