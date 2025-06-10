Gayrimeşru vahşet! Yasak ilişkiden olan bebeğini 3. kattan beton zemine attı

Şişli Ortakır Sokak'ta geçtiğimiz yıl iki bina arasında cinsiyeti belli olmayan bir bebek cesedi bulunmuştu. Polis ekipleri kordon bağı bulunan ve çürümeye başlayan bebeğin ölümüne sebep olan failleri bulmak için çalışma başlattı.Bebeğin annesi Kader K. (24) polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli Kader K., sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.Kader K., savcılıktaki ifadesinde teyzesinin kayınbiraderi olan Ahmet G. (26) ile ilişkisinin olduğunu, ondan hamile kaldığını ve korktuğu için kimseye bir şey anlatamadığını belirtti.Bebek 8 aylık olunca annesiyle hastaneye gittiğini, sancıları artınca ailesiyle kaldığı evin banyosunda çocuğu tek başına 10 dakika içinde doğurduğunu ileri sürdü. Kader K. ifadesinde, doğduğunda bebekte hiçbir yaşam belirtisi olmadığını ve korkup çocuğu banyonun camından aşağı attığını söyledi.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturmanın tamamlanmasının ardından şüpheli Kader K. hakkında 'müebbet hapis' istemiyle dava açıldı. Adli Tıp Kurumu raporunda bebeğin annesinin yüzde 99,99 ihtimalle Kader K. olduğu ifade edildi.Raporda bebeğin vücudunda kırıkların olduğu, ileri derece çürüme nedeniyle beyin dokusunun yerinde olmadığı, canlı doğup doğmadığının bilinmediği aktarıldı.İddianamede hastaneye gitmesine rağmen şüpheli Kader K.'nın sonuçları beklemeden doğumu kendi başına gerçekleştirmeye çalıştığı, evinin 3. katından bebeği beton zemine attığını ve ölümün bu nedenle gerçekleştiği kaydedildi.Kader K.'nın, kendisini savunamayacak bir durumda olan bebeği kasten öldürme suçunu işleyip cezalandırılması talep edildi.Geçtiğimiz günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada Kader K., pişman olduğunu böyle bir şeyin olmasını istemeyeceğini, niyetinin doğurmak olduğunu, korku ve panikle davrandığını, bu yüzden beraatini talep ettiğini söyledi.Mahkeme sonunda sanık Kader K. hakkında müebbet hapis cezası kararı verildi.