Siyonistlerden insanlık dışı hamle! Eğer İsrail’in talimatlarına uymazlarsa…

İsrail güçleri, pazartesi sabahının erken saatlerinde, Filistinlilerin açlıkla boğuştuğu Gazze'ye yardım dağıtmak için yola çıkan Madleen yardım gemisini alıkoydu.Gemi, yaklaşık bir hafta önce İtalya'nın Catania kentinden yola çıktığından beri uluslararası medyanın odağındaydı. Gazze kıyılarına yaklaşırken, Siyonistlerin bölgeye insani yardım götürmek için yelken açan gemilere yönelik geçmişteki saldırıları göz önüne alındığında, İsrail'in Madleen'e neler yapacağı konusunda çeşitli spekülasyonlar yayıldı.Sabahın erken saatlerinde İsrail insansız hava araçlarıyla (İHA), Özgürlük Filosu Koalisyonu gemisine ait Madleen yelkenlisini kuşattı. İHA'lar, İsrail askerleri gemiyi ele geçirmeden önce gemiye beyaz, boya benzeri bir madde püskürttü.İsrail askerleri, İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg de dahil olmak üzere gemideki 12 kişiye telefonlarını denize atmalarını emretti ve daha sonra gemiyi alıkoydu.Gemide, Avrupa Parlamentosunun Fransız üyesi Rima Hassan ve Almanya vatandaşı Yasemin Acar'ın yanı sıra Türkiye'den Hüseyin Şuayb Ordu, Brezilya'dan Thiago Avila, İspanya'dan Sergio Toribio, Hollanda'dan Marco van Rennes, Fransa'dan Baptiste Andre, Reva Viard, Pascal Maurieras ve Yanis Mhamdi, İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg ve gazeteci Omar Faiad bulunuyordu.Gemi, İsrail askerleri tarafından durdurulduğunda Gazze'ye yaklaşık 100 deniz 185 km uzaklıktaydı.Durdurulduğu zaman uluslararası sulardaydı. İsrail'in Gazze ablukası çoğu uluslararası hükümet tarafından yasa dışı kabul ediliyor. Uluslararası hukuka göre, ülkeler ve orduları yalnızca kendi karasuları üzerinde egemenlik haklarına sahiptir, uluslararası sular üzerinde hakka sahip değillerdir.İsrail medyası, Madleen ve mürettebatının Aşdod liman kentine götürüldüğünü bildirdi. İsrail Dışişleri Bakanlığı, X sosyal medya platformunda, aktivistlerin ülkelerine gönderilmesinin beklendiğini belirtti.İsrail Savunma Bakanı Yısrael Katz, 7 Ekim 2023 olaylarına ait görüntülerden oluşan bir propaganda filminin Madleen mürettebatına gösterilmesi talimatını verdiğini bildirdi.İsrail'deki Arap Azınlıkların Hakları Hukuk Merkezi (Adalah), yaptığı açıklamada, gönüllülerin tamamının Aşdod Limanı'nda olduğunu ve İsrail Göç İdaresi yetkililerine teslim edileceğini belirtti.Açıklamada, İsrail'den ayrılmayı kabul eden Madleen gönüllülerinin bu gece Tel Aviv'deki Uluslararası Ben Gurion Havalimanı'ndan ülkelerine gönderilebilecekleri ifade edildi.'Hemen ayrılmayı reddeden' aktivistlerin ise Ramle kentindeki gözaltı merkezine götürüleceği belirtildi.Adalah avukatlarının sevk veya sınır dışı işlemine tabi tutulmadan önce aktivistlerle görüşme talebinde bulunacağı bilgisi verildi.Öte yandan, gelen son dakika bilgisine göre aktivist Greta Thunberg, İsveç'e giden bir uçağa bindirildi.Israel Hayom gazetesi, aktivistlerin Ramle kentindeki Givon Cezaevi'nde ayrı hücrelerde tutulacaklarını iddia etmişti.