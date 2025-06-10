Bilanço ağırlaşıyor! Gazze’de can kaybı 54 bin 981’e yükseldi

Katil İsrail devleti kana doymuyor...İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik 7 Ekim 2023'te başlattığı askeri operasyonlar devam ederken, bölgedeki insani kayıplar her geçen gün artıyor.Filistin Sağlık Bakanlığı'nın paylaştığı güncel verilere göre, son 24 saatte İsrail güçlerinin düzenlediği saldırılarda 54 kişi hayatını kaybetti, 305 kişi ise yaralandı.Böylece savaşın başlangıcından bu yana ölenlerin sayısı 54 bin 981'e, yaralıların sayısı ise 126 bin 920'ye yükseldi.Açıklamada, İsrail'in tek taraflı olarak ateşkesi sonlandırdığı 18 Mart 2025'ten bu yana 4 bin 701 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 14 bin 879 kişinin ise yaralandığı belirtildi.Sivil altyapının büyük oranda tahrip olduğu Gazze'de, sağlık hizmetlerine erişim son derece kısıtlı kalırken, yardım faaliyetleri de ciddi şekilde sekteye uğruyor.Sağlık Bakanlığı ayrıca, İsrail ordusunun yardım dağıtım noktalarını da hedef aldığını duyurdu.Bakanlık açıklamasına göre, bu sabah hastanelere 36 kişinin cansız bedeni ulaştırıldı, 208'den fazla kişi yaralandı.Böylece yardım dağıtım bölgelerinde hayatını kaybeden sivillerin sayısı 163'e, yaralananların sayısı ise bin 495'e çıktı.Uluslararası kamuoyunun çağrılarına rağmen bölgede sivillere yönelik saldırıların sürmesi, Gazze'deki insani krizi daha da derinleştiriyor.