O AVM'de yaş sınırı yükseldi: 21'den küçükler alınmıyor...

Ülkemizde AVM'lere girişlerde yasal bir yaş sınırı bulunmuyor.Ancak bazı AVM'ler veya güvenlik personeli kendi insiyatifleriyle çocuk ve gençlerde “kimlik sorma” veya “refakat zorunluluğu” uygulayabiliyor.Güvenlik sebebiyle uygulanan bu prosedür, Adana'da gündeme geldi.Adana'da bulunan Optimum AVM, son dönemde yaşanan sorunlardan dolayı getirdiği yaş sınırlamasını 18'den 21'e çıkardı.21 yaşından küçükler, yanlarında aileleri olmadan AVM'ye kabul edilmiyor.