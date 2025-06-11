Bir Çağın Başlangıcı: KAAN’ın Endonezya Yolculuğu ve Türkiye’nin Savunma Sanayi Zaferi

Türkiye'nin savunma sanayiinde attığı dev adımlar meyvesini vermeye başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde açıkladığı ve kamuoyunda büyük yankı uyandıran gelişme, Türkiye'nin yerli ve millî savaş uçağı KAAN'ın 48 adetlik ihracatıyla taçlandı. Bu ihracat sadece rakamsal bir başarı değil, aynı zamanda küresel dengeler açısından da kritik bir dönüm noktası.Yıllarca sadece bazı büyük güçlerin tekelinde olan 5. nesil savaş uçakları ligine adını yazdıran KAAN, Türk mühendisliğinin gurur kaynağı oldu. Radarda düşük görünürlük, yüksek manevra kabiliyeti, gelişmiş sensörler ve elektronik harp yetenekleriyle KAAN, artık yalnızca Türkiye'nin değil, dost ve kardeş ülkelerin de tercihi haline geliyor.Endonezya ile imzalanan bu 48 uçaklık anlaşma, sadece bir satış değil; Türkiye'nin savunma sanayinde geldiği noktanın uluslararası alanda tescillenmesidir. Aynı zamanda bu anlaşma, sadece KAAN'ın kabiliyetlerine olan güveni değil, Türkiye'nin mühendislik ve üretim gücüne duyulan saygıyı da gözler önüne seriyor.Üstelik bu ihracat klasik bir “sat-yolla” modeliyle değil, ortak üretim ve yerel katkıyı da içeren, daha kapsayıcı ve sürdürülebilir bir yapıyla gerçekleştirilecek. Endonezya'nın yerli kabiliyetlerinin üretim sürecine entegre edilecek olması, bu iş birliğini bir satıştan öteye taşıyor.1. Ekonomik Katkı: Bu anlaşma Türkiye tarihinin en büyük savunma ihracatlarından biri. Milyarlarca dolarlık ekonomik getiri sağlayacak bu projeyle Türk savunma firmaları hem teknolojik hem de finansal anlamda güçlenecek.2. Bölgesel Güç Olgusu: KAAN'ın başka bir ülkeye ihraç ediliyor olması, Türkiye'nin bölgesel bir teknoloji sağlayıcısı olarak konumlandığını gösteriyor. Bu, sadece silah satışı değil; bilgi, güven ve stratejik ortaklık ihracıdır.3. Savunma Diplomasi Modeli: Türkiye artık sadece diplomaside değil, savunma sanayinde de “soft power” (yumuşak güç) kullanıyor. KAAN gibi projeler, Türkiye'nin dost ülkelerle güven temelli ilişkiler kurmasına olanak sağlıyor.4. Askerî Caydırıcılık: Böyle büyük projelerle hem Türkiye'nin hem de dost ülkelerin savunma kabiliyetleri artıyor. Bu da bölgesel barış ve istikrarın korunmasına katkı sağlıyor.Her zaman söylediğiniz gibi sabaşlar konvansiyonel olarak sürdürülse de caydırıcı güç ile bitirilir. KAAN Türk Savunma Sanayisi caydırıcı gücü olacak.Savunma Sanayii Başkanlığı, TUSAŞ ve birçok yerli firmanın katkısıyla gerçekleşen bu başarı, aslında yıllardır örülen sabırlı bir çabanın sonucu. İnsansız hava araçlarında elde ettiğimiz liderliği şimdi savaş uçakları alanına da taşıyoruz. KAAN, yalnızca bir uçak değil; bir vizyonun, bir cesaretin ve bir milletin özgüveninin sembolüdür.48 adet KAAN'ın ihracatı, Türkiye'nin savunma sanayi tarihinde açılan yeni bir sayfadır. Bu ihracat bir başlangıçtır, çünkü artık Türk savunma sanayii, sadece kendi ihtiyaçlarını karşılayan değil; dünyaya ürün ve teknoloji sunan bir merkez haline gelmiştir.Bugün KAAN Endonezya yolcusu…Yarın belki Afrika'da, Orta Asya'da, Latin Amerika'da gökyüzünde süzülecek.Gökyüzünde yerli ve millî imzamız: KAAN.Türkiye artık sadece uçak değil, gelecek inşa ediyor.