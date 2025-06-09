Papazlar peşinde ama Samsunlu usta satmıyor! Tam 160 yıllık

Birçok medeniyete ev sahipliği yapmış Anadolu topraklarında çeşitli tarihi eserler gün yüzüne çıkıyor ve ustaların elinden geçiyor. Samsunlu demirci ustası 75 yaşındaki İbrahim Germi elinde tescilli tarihi eser olan 160 yıllık 'Meryem Ana' işlemeli hanedan modeli bir demir kapı bulunduruyor.Ermeni ustalar tarafından birbirine geçme yöntemiyle kaynak kullanılmadan yapılmış kapıyı almak için birçok kişi girişimde bulundu ama Germi, kapıyı satmadı. Demirci Germi, dedesinden kalan tarihi eseri dükkanında muhafaza ediyor. Kilise papazı ve bazı tarihi eser meraklılarının kendisinden kapıyı istediğini ifade eden Germi, torunlarına bıraktığı en büyük mirasın 160 yıldır ailelerinde olan bu kapı olduğunu belirtti. 60 yıldır demircilik yapan İbrahim Germi kapıya sıfır otomobil fiyatı bile teklif ettiklerini söyledi.Tarihi kapıların üzerindeki figürlerin ve kilit sistemlerinin ilk günkü gibi yeni ve çalışır durumda olduğunu vurgulayan Germi, 'Karadeniz, Büyük Cami'nin duvarlarına vurduğu zaman bu demir kapılar, dedemden babama kalmıştı. Şimdi de babamdan bana kaldı. Bu kapıları antikacılar benden çok almak istediler. Bir de yazlıkları olanlar almak için çok teklif verdi. Bunları kapıyı vermedim, vermeyeceğim. Ben öldüğümde ise büyük ihtimal çocuklarım onu hurdacıya verirler. Bunların haricinde Samsun'daki kilisenin papazı da kapıyı almayı çok istedi. Papaz, ‘Bu kapı bize yakışır, ne istiyorsan verelim, kapıyı bize ver' diye ricada bulundu. Ben ise ‘yok' şeklinde cevap verdim. Kapıyı verirsem yurtdışı gezi de teklif ettiler. Kapıyı yurtdışında eyalete götürüp, parasını vermeyi de teklif ettiler ancak kabul etmedim' dedi.Meryem Ana işlemi kapılar, yıllardır Germi'nin demirci dükkanında muhafaza ediliyor.