Ticaret Bakanlığı duyurdu! Gümrük muhafaza ekiplerinden 26,5 milyarlık kaçakcılık operasyonu

Ticaret Bakanlığı, 2025'in Ocak-Mayıs döneminde gümrüklerde kaçakçılık ve uyuşturucuya karşı verilen mücadele kapsamında 3081 operasyon düzenlendiğini duyurdu. Bakanlık, bu operasyonlar kapsamında geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 95 artışla toplam 26,5 milyar TL değerinde yakalama yapıldığını ifade etti.'Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat birimleri tarafından kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar, 2025 yılının ilk 5 ayında Önemli sonuçlar vermeye devam etti. Yeni nesil teknoloji altyapıları ve gelişmiş analiz teknikleriyle desteklenen operasyonlar neticesinde, Ocak-Mayıs döneminde 3.081 farklı operasyonda toplam 26 milyar 449 milyon TL değerinde ticari eşya ve uyuşturucu madde yakalandı. Bu rakam, geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık %95 oranında artışın göstergesi olarak Ticaret Bakanlığı'nın yasa dışı ticaretle kararlı mücadelesini gözler önüne serdi.Mayıs Ayında Tarihi Seviyede Yakalama: 10 Milyar TL2025 yılı Mayıs ayında gerçekleştirilen operasyonlarda ise, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yaklaşık %140 artışla 9 milyar 903 milyon TL değerinde kaçak eşya ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Bu rakam, tek ayda kaydedilen en yüksek yakalama tutarları arasında yer aldı.5 Aylık Dönemdeki Başlıca Yakalamalar:Yılın ilk 5 ayında gerçekleştirilen başarılı operasyonlarda ele geçirilen kaçak eşyalar şu şekildedir:15,2 ton uyuşturucu madde,79 milyon 425 bin adet tütün, tütün mamulü ve alkollü içki,33 milyon 334 bin adet tekstil malzemesi,20 milyon 47 bin adet çeşitli eşya.Mayıs Ayına Ait Öne Çıkan Yakalamalar:Sadece Mayıs ayı içerisinde gerçekleştirilen operasyonlarda ise:3,8 ton uyuşturucu madde,4 milyon 858 bin adet tekstil malzemesi,2 milyon 112 bin adet çeşitli eşya,182 adet lüks araç,başta olmak üzere; canlı hayvandan elektronik eşyaya, tarihi eserden tekstil ürünlerine kadar çok geniş bir yelpazede kaçak eşya yakalaması gerçekleştirildi.Ticaret Bakanlığı olarak; ülkemiz ekonomisine zarar veren, haksız rekabete yol açan, toplum sağlığını tehdit eden ve gençlerimizin geleceğini karartan her türlü kaçakçılık faaliyetinin karşısında olmayı sürdürüyoruz. Tüm birimlerimizle, yasal ticareti korumaya ve kaçak ticaretle kararlılıkla mücadele etmeye devam edeceğiz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.'