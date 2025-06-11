YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYINLANDI! 'osym.gov.tr' 2025 YKS giriş yerleri nereden ve nasıl sorgulanır?

YKS 2025 heyecanı yaklaşırken, milyonlarca adayın en çok merak ettiği konulardan biri YKS giriş belgesi oldu ve gözler osym.gov.tr adresine çevrildi. 21-22 Haziran 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek TYT, AYT ve YDT oturumlarına katılacak öğrenciler, YKS giriş yerleri ve salon bilgilerini öğrenmek için ÖSYM ekranını sorguluyor. Peki, YKS sınav giriş belgesi nereden ve nasıl alınır? İşte, AYT-TYT-YDT oturumlarına dair detaylar...

YKS 2025 heyecanı yaklaşırken, milyonlarca adayın en çok merak ettiği konulardan biri YKS giriş belgesi oldu ve gözler osym.gov.tr adresine çevrildi. 21-22 Haziran 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek TYT, AYT ve YDT oturumlarına katılacak öğrenciler, YKS giriş yerleri ve salon bilgilerini öğrenmek için ÖSYM'nin resmi duyurusu yayımlandı. Peki, YKS sınav giriş belgesi nereden ve nasıl alınır? İşte, AYT-TYT-YDT oturumlarına dair detaylar...YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ AÇIKLANDI!21 Haziran 2025 tarihinde uygulanacak 2025-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 22 Haziran 2025 tarihinde uygulanacak 2025-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile 2025-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) adaylarının sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi'ni, 11 Haziran 2025 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecektir.YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANIAdaylar, Sınava Giriş Belgelerini, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebilecek.ÖSYM AİS GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZTÜM OTURUMLAR İÇİN AYRI SINAV GİRİŞ BELGESİ DÜZENLENECEKÖSYM tarafından açıklanan verilere göre 2025 yılında toplam 2 milyon 560 bin 640 aday sınava başvuru yaptı.Alan Yeterlilik Testi'ne 1 milyon 721 bin 52 aday katılacak. Temel Yeterlilik Testi'ne ise tüm adaylar zorunlu olarak girecek. Temel Yeterlilik Testi başvuru sayısı ise 215 bin 447 oldu.ÖSYM tarafından düzenlenecek üniversite sınavı oturumlarına ayrı ayrı sınav giriş belgesi düzenlenecek. Adaylar katılacakları oturuma ait sınav giriş belgesini, sınav günü yanında bulunduracak.YKS OTURUM TARİHLERİ VE SÜRELERİ 2025TYT, 21 Haziran 2025 Cumartesi günü yapılacaktır. Sınav, 10.15'te başlayacak ve 165 dakika sürecektir.AYT, 22 Haziran 2025 Pazar günü yapılacaktır. Sınav, 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecektir.YDT, 22 Haziran 2025 Pazar günü yapılacaktır. Sınav, 15.45'te başlayacak ve 120 dakika sürecektir.YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ ÜZERİNDE NELER VAR?YKS sınav giriş belgesinin üzerinde adayın güncel fotoğrafı, kimlik bilgileri, sınavın düzenleneceği okulun adı, açık adresi, salon, sıra numarası gibi bilgiler yer alacak. YKS sınav giriş belgesi renkli veya renksiz olabilecek. Ayrıca sınav günü adayların uyması gereken kurallar ve yanlarında bulundurması- bulundurmaması gereken eşyalar, sınav giriş belgesi üzerinde yer alacak.