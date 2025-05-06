İznik Gölü'nde şaşırtan görüntü: 3 gün arayla ikincisi bulundu!

Orhangazi ilçesi İznik Gölü sahiline 3 Mayıs'ta piknik yapmak için gelen ailenin bir çocuğu, oyun oynadığı sırada bir cisim buldu. Ailenin de durumu fark etmesi üzerine polise haber verildi.İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, cismin Alman yapımı 1916 yılı üretimi patlamamış top mermisi olduğunu belirledi. Ekipler, çevre güvenliğini alarak vatandaşları sahil şeridinden uzaklaştırırken, olay yerine gelen özel kıyafetli bomba imha ekibi, fünye ile top mermisini imha etti.Bugün de sabah saatlerinde iskele bölgesinden göle giren bir kişi, suyun içerisinde bir cisim buldu. İhbarla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, cismin 1909 Alman yapımı top mermisi olduğunu belirledi.Ekipler çevrede güvenlik önlemi alırken, olay yerine bomba imha uzmanları sevk edildi...