CHP'li belediyede işçiler greve gitti! Yüzlerce işçi destek için toplandı

İzmir'in Narlıdere ilçesinde belediyeye bağlı şirketlerden NAR-BEL'de örgütlü bulunan DİSK'e bağlı Genel-İş Sendikası İzmir 4 No'lu Şube ile işveren konumundaki Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası (SODEMSEN) arasındaki toplu iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşmazlıkla bitti. Taraflar arasında uzlaşma sağlanamaması üzerine grev kararı alındığı öğrenildi.6 Mayıs gece yarısı itibarıyla resmen başlayan grevle birlikte Narlıdere Belediyesi binasına 'Bu işyerinde grev vardır' yazılı pankart asıldı. Sabah saatlerinde yaklaşık 350 işçi belediye binası önünde toplanarak greve destek verdi.Grev süresince ilçede çöp toplama başta olmak üzere birçok belediye hizmeti durduruldu. İşçiler, taleplerinin karşılanmaması halinde greve devam edeceklerini belirtti.Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yayımlayan Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun, 'Narlıdere Belediyesi NAR-BEL çalışanlarının örgütlü olduğu DİSK Genel-İş 4 No'lu Şube ile yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde uzlaşma ne yazık ki sağlanamamış ve 6 Mayıs Salı günü için grev kararı almışlardır. Çalışma arkadaşlarımızı enflasyona ezdirmeyerek sunmuş olduğumuz yüzde 44,38 oranındaki yevmiye ve diğer yan haklardaki çeşitli oranlardaki artışlarla, en düşük işçi maaşının 40 bin 9 TL (22 gün çalışan) olduğu teklifimiz reddedilmiştir. Teklifimizde ayrıca 52 olan ikramiye sayısı 56'ya, 133 TL olan yemek parası 240 TL'ye yükseltilmiş, ayrıca maaşlarda Temmuz ayından başlayarak açıklanacak enflasyon oranına göre artış da söz konusudur' dedi.