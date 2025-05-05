  • USD: 38,51 - 38,58
  • EURO: 43,64 - 43,72
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Emine Erdoğan, Dünya Ebeler Günü'nü kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, varlıkları ile her anneye güç vermeye devam eden tüm ebelerin Dünya Ebeler Günü'nü kutladı.

Ekleme: 5.05.2025 - 11:15 Güncelleme: 5.05.2025 - 11:16 / Editör: Atilla Özbir
Emine Erdoğan, Dünya Ebeler Günü'nü kutladı
Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Anne ve bebeğin kavuşma anının ilk tanığı ebelerimiz, kadim bir mesleğin mensupları. Mucizeyi, sevgi dolu elleriyle kucaklayan kahramanlar... Varlıkları ile her anneye güç vermeye devam eden tüm ebelerimizin Dünya Ebeler Günü kutlu olsun!' ifadelerini kullandı.

Emine Erdoğan, Dünya Ebeler Günü'nü kutladı