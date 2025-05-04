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Giresun'da heyelan! Dev kayalar Pınarlar-Yavuzkemal kara yolu ulaşıma kapattı

Giresun'un Dereli ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle Pınarlar-Yavuzkemal kara yolu ulaşıma kapandı.

Ekleme: 4.05.2025 - 11:24 Güncelleme: 4.05.2025 - 11:29 / Editör: Edin Uslu
Giresun'da heyelan! Dev kayalar Pınarlar-Yavuzkemal kara yolu ulaşıma kapattıHeyelan sabah saatlerinde Giresun'un Dereli ilçesi Pınarlar-Yavuzkemal karayolunun Göksu Travertenleri mevkiinde meydana geldi. Heyelan nedeniyle yola düşen dev kayalar karayolunu ulaşıma kapattı.

Giresun'da heyelan! Dev kayalar Pınarlar-Yavuzkemal kara yolu ulaşıma kapattı

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda Jandarma, 112 ve AFAD ekibi sevk edildi. Geniş güvenlik önlemleri alınan bölgede Karayolları ekiplerince yolda temizleme çalışmalarını sürdürüyor. Yetkililer, kara yolunu kullanacak vatandaşların alternatif yol güzergahları kullanmalarını belirtti.