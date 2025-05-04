Giresun'da heyelan! Dev kayalar Pınarlar-Yavuzkemal kara yolu ulaşıma kapattı
Giresun'un Dereli ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle Pınarlar-Yavuzkemal kara yolu ulaşıma kapandı.
Heyelan sabah saatlerinde Giresun'un Dereli ilçesi Pınarlar-Yavuzkemal karayolunun Göksu Travertenleri mevkiinde meydana geldi. Heyelan nedeniyle yola düşen dev kayalar karayolunu ulaşıma kapattı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda Jandarma, 112 ve AFAD ekibi sevk edildi. Geniş güvenlik önlemleri alınan bölgede Karayolları ekiplerince yolda temizleme çalışmalarını sürdürüyor. Yetkililer, kara yolunu kullanacak vatandaşların alternatif yol güzergahları kullanmalarını belirtti.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda Jandarma, 112 ve AFAD ekibi sevk edildi. Geniş güvenlik önlemleri alınan bölgede Karayolları ekiplerince yolda temizleme çalışmalarını sürdürüyor. Yetkililer, kara yolunu kullanacak vatandaşların alternatif yol güzergahları kullanmalarını belirtti.