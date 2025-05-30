Bakanlık duyurdu! Başvuran 18 bin TL alacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, hayvancılığa teşvik etme kapsamında yeni bir destek programı başlatıldığını duyurdu.Kurban Bayramı öncesinde başlatılan 'Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek Projesi' kapsamında çiftçilere hayvan başına yıllık 18 bin TL'ye kadar destek ödemesi yapılacağı paylaşıldı.Söz konusu projeye yalnızca çiftçiler değil aynı zamanda veteriner hekimler, ziraat mühendisleri, gıda mühendisleri ve hekim olan üreticiler başvurabilecek.Destek kapsamında üreticilere verilecek gebe düve sayısı 30'a kadar çıkarılabilecek. Ayrıca, her hayvan için yıllık 1.500 TL bakım desteği, toplamda hayvan başına 18 bin TL'ye kadar çıkacak şekilde ödenecek.Aynı zamanda, proje kapsamında üretici başına 5 ile 15 arasında, tüm aşıları tamamlanmış gebe damızlık hayvanların sağlanacağını da paylaşıldı. Bu destekle birlikte hem kaliteli üretimin artması hem de hayvancılıkta sürdürülebilirliğin sağlanması hedefleniyor.