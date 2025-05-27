X artık banka oluyor! Elon Musk yeni projeyi başlattı

Dünyanın en zengin iş insanlarından Elon Musk'ın uzun süredir beklenen finansal hamlesi 'X Money' resmen başladı.Eski adıyla Twitter olan X platformunun yerleşik ödeme ve bankacılık hizmeti, 25 Mayıs itibarıyla sınırlı beta testine girdi.Gelişme, ilk olarak Musk'a yakınlığıyla bilinen Tesla Owners Silicon Valley adlı X hesabı tarafından duyuruldu. Ardından Elon Musk, paylaştığı bir gönderiyle test sürecini doğruladı.Finance Feeds'en edinilen bilgilere göre, Musk, “İnsanların birikimlerinin söz konusu olduğu durumlarda son derece dikkatli olunmalı” ifadeleriyle sürecin hassasiyetine dikkat çekti. Beta testinin çok sınırlı sayıda kullanıcıyla başladığı belirtildi.X Money'nin test süreci, uygulamanın finansal hizmetler alanındaki hedeflerine yönelik artan spekülasyonların ardından geldi. X Money'nin resmi hesabı, hizmetin 2025 yılında tam anlamıyla kullanıma sunulmasının planlandığını yineledi. Ancak yıl başında sızdırılan bazı kodlar, lansmanın daha erken olabileceğine işaret etmişti.ABD genelinde dijital ödeme platformu olarak faaliyet gösterebilmek için gerekli adımları atan şirket, Ulusal Çok Eyaletli Lisanslama Sistemi verilerine göre şu ana kadar 41 eyalette para transferi lisansı aldı.Musk, X platformunu her şeyi kapsayan bir “süper uygulama”ya dönüştürme fikrini ilk kez Ekim 2022'de, 44 milyar dolarlık Twitter satın alımının hemen ardından dile getirmişti. Bu sürecin ardından, 2023 ortalarında Twitter resmen “X” olarak yeniden markalanmış ve CEO Linda Yaccarino, sosyal medya, medya ve finansal hizmetleri bir araya getiren bir süper uygulama vizyonunu açıklamıştı.Platforma kripto para desteği de entegre edileceği yönündeki beklentiler güçlü biçimde sürerken, Bitcoin bu konuda en çok konuşulan aday konumunda.Öte yandan projeye yönelik siyasi tepkiler de artmaya başladı. ABD Başkanı Donald Trump, Ocak ayında Musk'ı, esprili bir dille adlandırılan “Hükümet Verimliliği Departmanı İş Gücü Optimizasyon Girişimi”nin (DOGE) başına getirdi. DOGE, Musk'ın sıklıkla destek verdiği “meme coin” Dogecoin'e gönderme olarak değerlendirildi.Ancak eleştiriler de gecikmedi. Demokrat Senatör Elizabeth Warren, Musk'ın X platformunu dev bir finansal veri madeni haline getirmeye çalıştığını savunarak, “X'te büyük zarar eden Musk, şimdi herkesten kişisel mali bilgileri toplayarak bu platformu kâra geçirmeyi planlıyor” dedi. Warren, bu hamleyle Musk'ın Tüketici Finansal Koruma Bürosu'nu devre dışı bırakmayı hedeflediğini öne sürdü.