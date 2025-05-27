Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 27 Mayıs tarihli hava durumu raporun paylaştı. Değerlendirmelere göre, Türkiye genelinde sağanak yağışlar etkisini sürdürmeye devam ediyor. Yağışların bölge bölge aralıklarla süreceği sıcaklık derecelerinin de yağış olan bölgelerde bir nebze serinleyeceği belirtildi.Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, 27 Mayıs Pazartesi günü Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Marmara'nın kuzeybatısından Doğu Anadolu'ya kadar birçok bölgede yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Yağışların özellikle Batı Karadeniz'in doğusunda ve İç Anadolu'nun Yozgat, Çankırı, Çorum çevrelerinde kuvvetli olması öngörülüyor. Bu bölgelerde sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olması istendi.Hava sıcaklıklarının batı ve iç kesimlerde düşerek mevsim normallerine gerilemesi beklenirken, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da sıcaklıklar yüksek seyretmeye devam edecek. Uzmanlar, hem yağış hem de toz taşınımı nedeniyle sağlık sorunlarına ve trafik güvenliğine karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı. İşte il il hava durumu raporu:BALIKESİR °C, 25°C Parçalı ve az bulutluEDİRNE °C, 24°C Parçalı, yer yer çok bulutluİSTANBUL °C, 21°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak yağışlıKIRKLARELİ °C, 23°C Parçalı, yer yer çok bulutluAFYON °C, 23°C Parçalı ve az bulutluDENİZLİ °C, 27°C Parçalı ve az bulutluİZMİR °C, 27°C Parçalı ve az bulutluMUĞLA °C, 27°C Parçalı ve az bulutluADANA °C, 30°C Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıANTALYA °C, 31°C Parçalı ve az bulutluHATAY °C, 29°C Parçalı ve az bulutluISPARTA °C, 26°C Parçalı ve az bulutluANKARA °C, 23°C Parçalı ve çok bulutlu, kuzey çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıESKİŞEHİR °C, 22°C Parçalı ve az bulutluKONYA °C, 27°C Parçalı ve az bulutluNEVŞEHİR °C, 26°C Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıBOLU °C, 20°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKASTAMONU °C, 21°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSİNOP °C, 23°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıZONGULDAK °C, 22°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıAMASYA °C, 27°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıRİZE °C, 22°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSAMSUN °C, 20°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıTRABZON °C, 22°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıERZURUM °C, 23°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKARS °C, 22°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMALATYA °C, 34°C Parçalı ve az bulutluVAN °C, 23°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDİYARBAKIR °C, 37°C Parçalı ve az bulutluGAZİANTEP °C, 33°C Parçalı ve az bulutluMARDİN °C, 33°C Parçalı ve az bulutluSİİRT °C, 35°C Parçalı ve az bulutlu