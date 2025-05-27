Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji, 34 il için kuvvetli sağanak uyarısı yaptı. Yurdun büyük bölümünde hava serinlerken, doğu kesimlerde sıcaklık normallerin üzerinde seyredecek. Toz taşınımı da etkisini sürdürüyor. İşte 27 Mayıs hava durumu raporu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 27 Mayıs tarihli hava durumu raporun paylaştı. Değerlendirmelere göre, Türkiye genelinde sağanak yağışlar etkisini sürdürmeye devam ediyor. Yağışların bölge bölge aralıklarla süreceği sıcaklık derecelerinin de yağış olan bölgelerde bir nebze serinleyeceği belirtildi.
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? (27 MAYIS 2025)
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, 27 Mayıs Pazartesi günü Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Marmara'nın kuzeybatısından Doğu Anadolu'ya kadar birçok bölgede yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Yağışların özellikle Batı Karadeniz'in doğusunda ve İç Anadolu'nun Yozgat, Çankırı, Çorum çevrelerinde kuvvetli olması öngörülüyor. Bu bölgelerde sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olması istendi.
TOZ TAŞINIMI SÜRÜYOR
Hava sıcaklıklarının batı ve iç kesimlerde düşerek mevsim normallerine gerilemesi beklenirken, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da sıcaklıklar yüksek seyretmeye devam edecek. Uzmanlar, hem yağış hem de toz taşınımı nedeniyle sağlık sorunlarına ve trafik güvenliğine karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı. İşte il il hava durumu raporu:
MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU
BALIKESİR °C, 25°C Parçalı ve az bulutlu
EDİRNE °C, 24°C Parçalı, yer yer çok bulutlu
İSTANBUL °C, 21°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 23°C Parçalı, yer yer çok bulutlu
EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU
AFYON °C, 23°C Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 27°C Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 27°C Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA °C, 27°C Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
ADANA °C, 30°C Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 31°C Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 29°C Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA °C, 26°C Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
ANKARA °C, 23°C Parçalı ve çok bulutlu, kuzey çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 22°C Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 27°C Parçalı ve az bulutlu
NEVŞEHİR °C, 26°C Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
BOLU °C, 20°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 21°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP °C, 23°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 22°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
AMASYA °C, 27°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
RİZE °C, 22°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 20°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 22°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
ERZURUM °C, 23°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 22°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 34°C Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 23°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
DİYARBAKIR °C, 37°C Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP °C, 33°C Parçalı ve az bulutlu
MARDİN °C, 33°C Parçalı ve az bulutlu
SİİRT °C, 35°C Parçalı ve az bulutlu